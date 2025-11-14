Все в дыму и огне, есть погибшие: россияне нанесли удар по рынку в Черноморске

Что известно:
- РФ ударила дронами по Черноморску
- Россияне ударили вблизи местного рынка
- В результате атаки есть погибшие и раненые
Российские оккупанты атаковали Черноморск в Одесской области. Враг ударил дронами по местному рынку. В Сети уже появилось видео с последствиями "прилетов".
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер уже заявил, что уже известно как минимум о двух погибших людях в результате атаки. По меньшей мере семь человек были ранены, среди них есть люди в тяжелом состоянии.
"Информация о пострадавших уточняется. Ударом повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже. На месте работают спасатели и все соответствующие службы. Искренние соболезнования родным погибших. Раненым - выздоровления", - написал Олег Кипер.
На кадрах, которые были опубликованы в Сети, видны последствия ударов. Россияне уничтожили и повредили очень много машин, некоторые из них полностью сгорели.
Смотрите видео с места удара по Черноморску:
В ГСЧС отметили, что количество пострадавших возросло до 10. Среди них есть один ребенок. Удары были вблизи рынка.
"На месте вспыхнул пожар. Уничтожены 2 машины, еще 13 повреждены. Возникли пожары. Также повреждены здания, расположенные рядом. Спасатели ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь местным жителям", - говорится в сообщении.
Атака РФ на Украину 14 ноября 2025 года - что известно
Как писал Главред, по данным Воздушных сил, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину с помощью 19 ракет и 430 беспилотников различных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей, но есть попадания ракет и 23 дронов на 13 локациях.
Утром 14 ноября в ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.
Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробаллистику. Обломками "Искандера" в столице повреждено Посольство Азербайджана.
Кроме того, утром 14 ноября россияне ударили ракетой "Циркон" по Сумской области.
В столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу только пять дней назад. Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.
Смотрите видео о последствиях ударов по Киеву:
