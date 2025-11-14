Все в дыму и огне, есть погибшие: россияне нанесли удар по рынку в Черноморске

Российские оккупанты ударили по Черноморску ударными дронами.

https://glavred.info/war/vse-v-dymu-i-ogne-est-pogibshie-rossiyane-nanesli-udar-po-rynku-v-chernomorske-10715390.html Ссылка скопирована

РФ ударила по рынку в Черноморске / Коллаж: Главред, фото: Одесская ОГА

Что известно:

РФ ударила дронами по Черноморску

Россияне ударили вблизи местного рынка

В результате атаки есть погибшие и раненые

Российские оккупанты атаковали Черноморск в Одесской области. Враг ударил дронами по местному рынку. В Сети уже появилось видео с последствиями "прилетов".

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер уже заявил, что уже известно как минимум о двух погибших людях в результате атаки. По меньшей мере семь человек были ранены, среди них есть люди в тяжелом состоянии.

видео дня

"Информация о пострадавших уточняется. Ударом повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже. На месте работают спасатели и все соответствующие службы. Искренние соболезнования родным погибших. Раненым - выздоровления", - написал Олег Кипер.

На кадрах, которые были опубликованы в Сети, видны последствия ударов. Россияне уничтожили и повредили очень много машин, некоторые из них полностью сгорели.

Смотрите видео с места удара по Черноморску:

Россияне ударили по Черноморску / фото: скриншот

В ГСЧС отметили, что количество пострадавших возросло до 10. Среди них есть один ребенок. Удары были вблизи рынка.

"На месте вспыхнул пожар. Уничтожены 2 машины, еще 13 повреждены. Возникли пожары. Также повреждены здания, расположенные рядом. Спасатели ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь местным жителям", - говорится в сообщении.

Атака РФ на Украину 14 ноября 2025 года - что известно

Как писал Главред, по данным Воздушных сил, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину с помощью 19 ракет и 430 беспилотников различных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей, но есть попадания ракет и 23 дронов на 13 локациях.

Утром 14 ноября в ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробаллистику. Обломками "Искандера" в столице повреждено Посольство Азербайджана.

Кроме того, утром 14 ноября россияне ударили ракетой "Циркон" по Сумской области.

В столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу только пять дней назад. Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.

Смотрите видео о последствиях ударов по Киеву:

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред