Машет фонариком и просит помощи: Ярославский рассказал о жестоком обстреле Киева

Кратко:
- Кто пострадал из-за российской атаки
- Что написал шеф
Украинский известный кулинар Владимир Ярославский показал, как пострадали во время обстрела Киева в ночь на 14 ноября.
На своей странице в Instagram Ярославский поделился фото, как в дом к его знакомым прилетел вражеский российский шахед. Он также показал видео, как дочь их знакомых на верхнем этаже дома сигнализировала фонариком спасателям, чтобы ее спасли.
По словам Ярославского, этой ночью пострадал дом его знакомых.
"Друзья, берегите себя и помогайте тем, кто рядом", - написал известный кулинар.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее кулинар Владимир Ярославский показал снимки из новой фотосессии с коллегой Ольгой Мартыновской, с которой ему приписывают роман.
Ранее стало известно о том, что В ночь на 14 ноября страна-террорист Россия совершила массированный обстрел Украины, используя ракеты и ударные дроны. Уже известно о четырех погибших и десятках пострадавших, среди которых дети и беременная женщина.
Вас также может заинтересовать:
- "Как же сильно я скучаю": Владимир Ярославский растрогал своим признанием
- "В подъезде, который сложился": шеф Ярославский рассказал о беде
- "Семья": Владимир Ярославский сделал публичное признание
О персоне: Владимир Ярославский
Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина". Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред