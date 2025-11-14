Машет фонариком и просит помощи: Ярославский рассказал о жестоком обстреле Киева

Владимир Ярославский поделился драмой, которая произошла с его знакомыми.

Владимир Ярославский показал последствия ударов РФ/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Кратко:

Кто пострадал из-за российской атаки

Что написал шеф

Украинский известный кулинар Владимир Ярославский показал, как пострадали во время обстрела Киева в ночь на 14 ноября.

На своей странице в Instagram Ярославский поделился фото, как в дом к его знакомым прилетел вражеский российский шахед. Он также показал видео, как дочь их знакомых на верхнем этаже дома сигнализировала фонариком спасателям, чтобы ее спасли.

Ярославский рассказал о трагедии знакомых / Фото Instagram/yaroslavskyi_vova

По словам Ярославского, этой ночью пострадал дом его знакомых.

"Друзья, берегите себя и помогайте тем, кто рядом", - написал известный кулинар.

Отметим, как сообщал Главред, ранее кулинар Владимир Ярославский показал снимки из новой фотосессии с коллегой Ольгой Мартыновской, с которой ему приписывают роман.

Ранее стало известно о том, что В ночь на 14 ноября страна-террорист Россия совершила массированный обстрел Украины, используя ракеты и ударные дроны. Уже известно о четырех погибших и десятках пострадавших, среди которых дети и беременная женщина.

О персоне: Владимир Ярославский Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина". Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.

