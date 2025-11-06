"Семья": Владимир Ярославский сделал публичное признание

Вы узнаете:
- Владимир Ярославский анонсировал новый выпуск своей программы
- Какие фотографии он показал
Украинский известный кулинар Владимир Ярославский показал снимки из новой фотосессии с коллегой Ольгой Мартыновской, с которой ему приписывают роман.
На своей странице в Instagram Владимир не только опубликовал снимки, но и оставил подпись к ним.
"Самые красивые вещи в жизни – это не вещи. Это люди, моменты, улыбки и воспоминания. Давайте вместе вспоминать теплые мгновения нашего детства – его вкусы, звуки, уют и людей, которые рядом", – отметил Ярославский.
Кстати, этой публикацией знаменитость анонсировал выход нового выпуска программы "Смак дитинства", которую они ведут вместе с Ольгой.
Поклонники остались в восторге от фотографий и написали множество комплиментов под публикацией.
"Хорошая пара";
"Владимир, какие вы красивые с Олей. Полстраны ждет свадьбу";
"Ой, какая красивая семья! Желаю вам здоровья и счастья. И так люблю эту сладкую парочку ведущих. Такая нежная дружба редко встречается. Всего вам наилучшего", – отметили фанаты.
О персоне: Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".
