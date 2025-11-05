'С разными целями': получают ли участницы 'Холостяка' гонорары

Вита Зварич раскрыла некоторые секреты "Холостяка".

Вита Зварич рассказала о "Холостяке" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Кратко:

Вита Зварич дала первое интервью

Что она рассказала о шоу "Холостяк"

Бывшая участница популярного украинского шоу "Холостяк", главным героем которого в этом сезоне стал актер Тарас Цимбалюк, Вита Зварич рассказала о финансовой стороне проекта.

В интервью РБК-Украина Зварич, которую больше знают, как Виточка, ответила на вопрос о наличии гонораров на шоу.

Вита Зварич / фото: instagram.com, "Холостяк"

"Могу с уверенностью опровергнуть эти слухи. Участие девушек в проекте не оплачивается. Ни одна из девушек не получает никаких финансовых "плюшек", все приходят на проект исключительно по собственному желанию. Хоть и с разными целями. В том числе – романтическими", – сказала Вита.

Тарас Цимбалюк / фото: скрин instagram.com, "Холостяк"

Также она отметила, что была бы не против получить деньги за участие в шоу, потому что тогда, по словам девушки, она бы меньше нервничала.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

