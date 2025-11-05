Укр
"С разными целями": получают ли участницы "Холостяка" гонорары

Элина Чигис
5 ноября 2025, 21:50
33
Вита Зварич раскрыла некоторые секреты "Холостяка".
'С разными целями': получают ли участницы 'Холостяка' гонорары
Вита Зварич рассказала о "Холостяке" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Кратко:

  • Вита Зварич дала первое интервью
  • Что она рассказала о шоу "Холостяк"

Бывшая участница популярного украинского шоу "Холостяк", главным героем которого в этом сезоне стал актер Тарас Цимбалюк, Вита Зварич рассказала о финансовой стороне проекта.

видео дня

В интервью РБК-Украина Зварич, которую больше знают, как Виточка, ответила на вопрос о наличии гонораров на шоу.

Вита Зварич
Вита Зварич / фото: instagram.com, "Холостяк"

"Могу с уверенностью опровергнуть эти слухи. Участие девушек в проекте не оплачивается. Ни одна из девушек не получает никаких финансовых "плюшек", все приходят на проект исключительно по собственному желанию. Хоть и с разными целями. В том числе – романтическими", – сказала Вита.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк / фото: скрин instagram.com, "Холостяк"

Также она отметила, что была бы не против получить деньги за участие в шоу, потому что тогда, по словам девушки, она бы меньше нервничала.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, актер Мэтт Леблан был сфотографирован в компании своей дочери Марины. Поклонники знаменитости активно обсуждают снимки, ведь внешний вид звезды существенно изменился.

А также одна из участниц нового сезона шоу "Холостяк" София Шамия, которая является "Мисс Украина-2023", впервые высказалась о своем участии в реалити. Кстати, девушка подала заявку после того, как узнала, что главным героем станет Тарас Цимбалюк.

О персоне: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

На фоне тяжелых боев за Покровск депутаты "Евросолидарности" требуют от Кабмина выпустить их из страны на праздники, - эксперт

14:06

Выплаты за рождение ребенка значительно повысят: Рада приняла законопроект

14:04

Ни в коем случае не "с прошедшим" - как правильно поздравлять с днем рожденияВидео

