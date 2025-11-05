'С разными целями': получают ли участницы 'Холостяка' гонорары

Кратко:
- Вита Зварич дала первое интервью
- Что она рассказала о шоу "Холостяк"
Бывшая участница популярного украинского шоу "Холостяк", главным героем которого в этом сезоне стал актер Тарас Цимбалюк, Вита Зварич рассказала о финансовой стороне проекта.
В интервью РБК-Украина Зварич, которую больше знают, как Виточка, ответила на вопрос о наличии гонораров на шоу.
"Могу с уверенностью опровергнуть эти слухи. Участие девушек в проекте не оплачивается. Ни одна из девушек не получает никаких финансовых "плюшек", все приходят на проект исключительно по собственному желанию. Хоть и с разными целями. В том числе – романтическими", – сказала Вита.
Также она отметила, что была бы не против получить деньги за участие в шоу, потому что тогда, по словам девушки, она бы меньше нервничала.
Последние новости кино и ТВ
Отметим, как сообщал Главред, актер Мэтт Леблан был сфотографирован в компании своей дочери Марины. Поклонники знаменитости активно обсуждают снимки, ведь внешний вид звезды существенно изменился.
А также одна из участниц нового сезона шоу "Холостяк" София Шамия, которая является "Мисс Украина-2023", впервые высказалась о своем участии в реалити. Кстати, девушка подала заявку после того, как узнала, что главным героем станет Тарас Цимбалюк.
О персоне: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
