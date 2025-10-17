Укр
"Много буллинга и унижения": участница "Холостяка" разнесла шоу

Элина Чигис
17 октября 2025, 22:35
56
София Шамия сделала свои выводы от участия в шоу.
София Шамия
София Шамия побывала в "Холостяку" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Шамия

Кратко:

  • София Шамия приняла участие в шоу "Холостяк"
  • Какие впечатления у нее остались

Одна из участниц нового сезона шоу "Холостяк" София Шамия, которая является "Мисс Украина-2023", впервые высказалась о своем участии в реалити.

В интервью Мирославе Мандзюк София ответила на разговоры о том, что она приняла участие ради пиара. Кстати, девушка подала заявку после того, как узнала, что главным героем станет Тарас Цымбалюк.

видео дня

"Я смотрела его подкасты, интервью и следила за ним в инстаграме. Его теплые семейные ценности очень пересекаются с моими. Это было самым главным. Но также он очень сексуальный и красивый мужчина. Я уверена, что он нравится большому количеству женщин. Он секс-символ Украины", - поделилась Шамия.

София Шамия
София Шамия / фото: instagram.com, София Шамия

А вот о самом шоу ее впечатления оказались не очень позитивными.

"Не ожидала, что может быть так много буллинга, мизогинии и унижения", - заявила знаменитость.

Софии не очень понравилось, что в шоу слишком много внимания уделяли ее титулу.

"Я хочу, чтобы это была моя история, а не история про "какую-то мисс". Я хочу запомниться по-другому, но, конечно, это часть меня", - подытожила Шамия.

Смотрите видео интервью Софии Шамии:

Ранее Главред сообщал, что новый "Холостяк" и украинский актер Тарас Цымбалюк решил удивить поклонников перед премьерой шоу и решился на кардинальные изменения в имидже. Актер осветлил свои темные короткие волосы до белоснежного цвета и сделал это прямо в гостиничном номере.

А также блогерша Инна Белень стала заложницей обстоятельств. Вместо того, чтобы отмечать День рождения нового бойфренда, для которого она готовила большой сюрприз, ей пришлось в экстренном порядке покинуть страну. Причиной тому стал судебный процесс в Германии, который инициировал бывший муж Инны.

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

