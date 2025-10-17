"Много буллинга и унижения": участница "Холостяка" разнесла шоу

Кратко:
- София Шамия приняла участие в шоу "Холостяк"
- Какие впечатления у нее остались
Одна из участниц нового сезона шоу "Холостяк" София Шамия, которая является "Мисс Украина-2023", впервые высказалась о своем участии в реалити.
В интервью Мирославе Мандзюк София ответила на разговоры о том, что она приняла участие ради пиара. Кстати, девушка подала заявку после того, как узнала, что главным героем станет Тарас Цымбалюк.
"Я смотрела его подкасты, интервью и следила за ним в инстаграме. Его теплые семейные ценности очень пересекаются с моими. Это было самым главным. Но также он очень сексуальный и красивый мужчина. Я уверена, что он нравится большому количеству женщин. Он секс-символ Украины", - поделилась Шамия.
А вот о самом шоу ее впечатления оказались не очень позитивными.
"Не ожидала, что может быть так много буллинга, мизогинии и унижения", - заявила знаменитость.
Софии не очень понравилось, что в шоу слишком много внимания уделяли ее титулу.
"Я хочу, чтобы это была моя история, а не история про "какую-то мисс". Я хочу запомниться по-другому, но, конечно, это часть меня", - подытожила Шамия.
Смотрите видео интервью Софии Шамии:
"Холостяк" - последние новости по теме
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
