"Предполагает интимные сцены": что Тарас Цимбалюк рассказал о бывшей

Кратко:
- Как проходит третий эфир "Холостяка"
- Что Тарас Цимбалюк рассказал о себе
Украинский популярный актер и главный герой проекта "Холостяк" Тарас Цимбалюк второй эфир подряд рассказывает некоторые детали о своих прошлых отношениях.
В третьем эфире проходит первое свидание актера с тремя девушками – Софией Шамией, Яной Андриенко и Анастасией Половинкиной. Тарас пригласил их в театр, но перед премьерой своего спектакля "Основной инстинкт" решил пообщаться с участницами шоу.
Кстати, Цимбалюк не удержался и рассказал о сложности своей профессии, он отметил, что раньше его отношения рушились из-за актерства, ведь была ревность к партнершам.
"Мое амплуа предполагает интимные сцены, поцелуи, откровенность. И это часто триггерило мою вторую половинку в отношениях. Поэтому я хочу, чтобы девушки увидели, чем я живу, и поняли – могут ли они это принять", - сказал Тарас.
Напомним, ранее Цимбалюк состоял в отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной, но из-за занятости обоих возникали конфликты и все-таки пара распалась.
Отметим, как сообщал Главред, во время второго эфира шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк обратил внимание на то, что участница Наталья была без настроения и даже плакала. Оказалось, Наталья себя чувствовала очень некомфортно в компании других участниц и решила самостоятельно покинуть проект.
А также стало известно, что участница Виточка победила рак щитовидной железы в 19 лет. Сейчас она старается помогать и поддерживать тех, кто столкнулся с такой же проблемой.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
