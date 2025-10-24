"Диагностировали рак": одна из участниц ошеломила своим признанием

Участница "Холостяка" рассказала о своей борьбе.

Участница Виточка удивила заявлением / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Тарас Цымбалюк захотел больше узнать о Виточке

Что она о себе рассказала

Главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк пересмотрел афиши участниц во время второго эфира проекта и позвал сразу троих участниц поговорить: Виточку, Надежду и Юлию.

Во время разговора оказалось, что Виточка победила рак щитовидной железы в 19 лет. Сейчас она старается помогать и поддерживать тех, кто столкнулся с такой же проблемой.

Участница Виточка / фото: скрин instagram.com, "Холостяк"

Затем актер попросил уйти Виточку и Надежду и остался с Юлией, которая перед этим прислала ему письмо, наедине.

Участница Юлия / фото: скрин видео stb.ua/

Участница призналась Тарасу, что у нее есть 3-летний сын, который сейчас находится с бабушкой, пока его мама принимает участие в проекте. Также Юлия отметила, что отец мальчика – защитник Украины, и она не ищет отца для своего ребенка.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

