"Диагностировали рак": одна из участниц ошеломила своим признанием

Кратко:
- Тарас Цымбалюк захотел больше узнать о Виточке
- Что она о себе рассказала
Главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк пересмотрел афиши участниц во время второго эфира проекта и позвал сразу троих участниц поговорить: Виточку, Надежду и Юлию.
Во время разговора оказалось, что Виточка победила рак щитовидной железы в 19 лет. Сейчас она старается помогать и поддерживать тех, кто столкнулся с такой же проблемой.
Затем актер попросил уйти Виточку и Надежду и остался с Юлией, которая перед этим прислала ему письмо, наедине.
Участница призналась Тарасу, что у нее есть 3-летний сын, который сейчас находится с бабушкой, пока его мама принимает участие в проекте. Также Юлия отметила, что отец мальчика – защитник Украины, и она не ищет отца для своего ребенка.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
