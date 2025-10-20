"Новый этап в жизни": Елена Мозговая приняла трудное решение

Кратко:
- Елена Мозговая показалась на велотренажере
- Что она решила
Украинская продюсер Елена Мозговая обратилась к своим подписчикам и рассказала, что же она решила.
На своей странице в соцсетях знаменитость опубликовала фото на велотренажере, позировав в ярких лосинах и розовых кроссовках.
"Ну, поехали. Новый этап в жизни", – написала Елена.
Поклонники остались в восторге от решения Мозговой и написали ей комментарии со словами поддержки.
"Поздравляю! Это крутой этап! И очень кайфовый";
"Звезда! Поддерживаю!";
"Успехов!", - отметили подписчики.
Напомним, Елена Мозговая только приехала в Украину с Греции, где отдыхала вместе с младшей дочерью от певца Дэвида Аксельрода. Кстати, знаменитость также успела побывать и в Турции.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.
А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают различные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
