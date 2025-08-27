Укр
"Мы познакомились": Елена Мозговая рассказала правду о избраннице дочери

Элина Чигис
27 августа 2025, 21:31
Зоя Мозговая ранее совершила каминг-аут.
Зоя Мозговая, Алена Мозговая
Елена Мозговая - отношения с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Зоя Мозговая, Елена Мозговая

Вы узнаете:

  • Как Мозговая относится к дочери после каминг-аута
  • Знакома ли она с ее избранницей

Украинская продюсер Елена Мозговая рассказала о том, как она отнеслась к отношениям дочери Зои с избранницей Юлией.

В интервью Алине Доротюк Елена отметила, что поддерживает выбор дочери и приятно поражена Юлией после знакомства.

видео дня

"Они приезжали, мы познакомились. Прекрасная, умная, интеллектуальная девушка. Не дурочка", - поделилась продюсер.

Елена Мозговая с мужем и дочерью
Елена Мозговая с мужем и дочерью / instagram.com, Елена Мозговая

Также она поделилась, что ее дочери Зоя и Женя задумывались о свадьбе, но пока отложили идеи.

"Не знаю... Все решили, может, дождаться конца войны все же. Ну о свадьбе пока нет таких планов", - сказала Елена.

Кстати, со своими старшими дочерями Мозговая видится не очень часто, но собирается это сделать во время отдыха в Европе.

Елена Мозговая
Елена Мозговая / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Елены Мозговой:

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

