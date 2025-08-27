"Это жизнь": Елена Мозговая рассказала о расставании с мужем

Елена Мозговая заговорила о личном.

Елена Мозговая - брак с певцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

Вы узнаете:

Елена Мозговая рассказала о браке

Какие сейчас отношения у супругов

Украинская известная продюсер Елена Мозговая расставалась со своим мужем David Axelrod еще до замужества.

В интервью Алине Доротюк Елена рассказала некоторые подробности происшедшего.

"Мой лучший друг – это мой муж. И моя дочь. Мы очень закрыты в этом смысле", – отметила продюсер.

Кстати, инициатором восстановления отношений стала именно Елена.

"Люди сходятся-расходятся. Иногда сходятся снова. Это жизнь. Я уходила на пару лет. У нас не было определенное время отношений", – добавила Мозговая.

Елена Мозговая с мужем / фото: instagram.com, Елена Мозговая

А вот сейчас в их отношениях полное взаимоуважение.

"У нас нет секретов, манипуляций. Есть какая-то проблема – мы ее обсудили, что-то решили и идем дальше. Возможно, на 19-м году жизни нет каких-то там романтическо-феерических.... Но иногда мы создаем себе бодрячок такой. Когда на это есть время и силы", – отметила знаменитость.

Как Елена Мозговая переживает смерть отца

Елена Мозговая недавно сообщила, что с трагического момента 15 лет назад не прошло и дня, чтобы она не вспоминала об утрате отца Николая Мозгового.

"Сегодня 15 лет как Ты ушел... в другие миры... Но частичка Тебя навсегда осталась во мне, в моих детях. Ты всегда есть, нет дня, чтобы я не говорила, не спрашивала, не советовалась. Спасибо, что был и остаешься в моей жизни. Спасибо за Любовь", - написала скорбящая Елена.

Смотрите видео интервью Елены Мозговой:

Елена Мозговая / инфографика: Главред

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

