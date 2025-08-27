Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Это жизнь": Елена Мозговая рассказала о расставании с мужем

Элина Чигис
27 августа 2025, 15:31
82
Елена Мозговая заговорила о личном.
Елена Мозговая
Елена Мозговая - брак с певцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

Вы узнаете:

  • Елена Мозговая рассказала о браке
  • Какие сейчас отношения у супругов

Украинская известная продюсер Елена Мозговая расставалась со своим мужем David Axelrod еще до замужества.

В интервью Алине Доротюк Елена рассказала некоторые подробности происшедшего.

видео дня

"Мой лучший друг – это мой муж. И моя дочь. Мы очень закрыты в этом смысле", – отметила продюсер.

Кстати, инициатором восстановления отношений стала именно Елена.

"Люди сходятся-расходятся. Иногда сходятся снова. Это жизнь. Я уходила на пару лет. У нас не было определенное время отношений", – добавила Мозговая.

Елена Мозговая с мужем
Елена Мозговая с мужем / фото: instagram.com, Елена Мозговая

А вот сейчас в их отношениях полное взаимоуважение.

"У нас нет секретов, манипуляций. Есть какая-то проблема – мы ее обсудили, что-то решили и идем дальше. Возможно, на 19-м году жизни нет каких-то там романтическо-феерических.... Но иногда мы создаем себе бодрячок такой. Когда на это есть время и силы", – отметила знаменитость.

Как Елена Мозговая переживает смерть отца

Елена Мозговая недавно сообщила, что с трагического момента 15 лет назад не прошло и дня, чтобы она не вспоминала об утрате отца Николая Мозгового.

"Сегодня 15 лет как Ты ушел... в другие миры... Но частичка Тебя навсегда осталась во мне, в моих детях. Ты всегда есть, нет дня, чтобы я не говорила, не спрашивала, не советовалась. Спасибо, что был и остаешься в моей жизни. Спасибо за Любовь", - написала скорбящая Елена.

Смотрите видео интервью Елены Мозговой:

Елена Мозговая
Елена Мозговая / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, в Сети появилось фото Софии Ротару с поклонником, который показал, как она выглядит вблизи без обработки снимка. Судя по подписи публикации, кадр был сделан 22 августа в Киеве.

А также Божена Рынска заявила, что заболела ковидом из-за певца Валерия Меладзе. Также она подчеркнула, что имела билет на концерт артиста, но не смогла присутствовать из-за болезни.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Алена Мозговая новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

16:22Украина
Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

15:53Мир
Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

14:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

Последние новости

16:28

Энрике Иглесиас станет отцом в четвертый раз: кто родит ему ребенка

16:25

Посевной календарь на сентябрь 2025: что нужно сделать в саду и на огороде

16:22

Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

16:19

Одно движение и "слепые зоны" исчезнут: что стоит сделать водителям в автоВидео

15:53

Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
15:50

Семья Брюса Уиллиса приняла важное решение

15:48

Куда улетают аисты: орнитолог объяснил, как птицы преодолевают путь в Африку

15:45

Признают ли США Крым российским - политолог раскрыл, чего ждать УкраинеВидео

15:31

"Это жизнь": Елена Мозговая рассказала о расставании с мужемВидео

Реклама
15:29

У врага проблемы на фронте: в ВСУ сказали, когда наступление РФ пойдет на спад

15:22

Малолетняя дочь путинистки Борисовой сделала грудь

15:03

Известная украинская певица развелась с мужем после десяти лет брака - детали

14:59

Угроза окружения и котла: известно о сложной ситуации возле ключевого города

14:56

В переговорах по территориям "компромисс невозможен": появился мрачный прогнозВидео

14:52

"Супермен" - новый фильм о легендарном супергерое доступен на Киевстар ТВ

14:44

Когда жажда жизни сильнее смерти: телеканал 2+2 снимает военную драму "Живой"

14:42

В Украине нашли действующий вулкан: где находится чудо, о котором мало кто знает

14:22

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

14:01

Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

13:57

Переговоры с РФ: Зеленский сделал резкое заявление и назвал главное условие

Реклама
13:57

При встрече лучше бежать: названа опасная и ядовитая рыба, которая живет в УкраинеВидео

13:38

Как один правитель Украины полностью изменил ее будущее - все решило трудное решениеВидео

12:58

Обколотые: предательниц Лорак и Асти высмеяли в России

12:58

На глазах жены: Усик устроил дикие танцы с ДорофеевойВидео

12:49

Подрыв и мощный пожар: СМИ раскрыли детали взрыва на нефтепроводе в РФ

12:47

"При Порошенко Путин заработал $36 млрд на "Дружбе", а теперь нардеп примазывается к её подрыву" – военный

12:46

"Путин готовит ловушку": Фесенко объяснил, почему отказ Киева от территорий - не главноеВидео

12:38

Тейлор Свифт впервые выходит замуж - кто жених и сколько стоит обручальное кольцо

12:20

Перцовыми баллончиками: команда психованной Аллегровой как могла, разгоняла прессуВидео

12:20

"Начинается процесс": беременная предательница Тодоренко сделала признание

12:18

Результат за копейки: хозяйкам советуют натирать окна жидкостью для мытья посудыВидео

12:11

За лето РФ захватила лишь 0,3% Украины и готовит зимний реванш - Bild

12:08

Сознательный террор: РФ ударила по энергетическим объектам в шести областях

12:01

Прогноз погоды на 1 сентября: синоптик сказала, каким будет первый день осени

11:55

В Украине нашли гигантский гриб-рекордсмен: в чем его особенностьВидео

11:24

Китайский гороскоп на завтра 28 августа: Козлам - тревога, Обезьянам - вызов

11:04

Какие документы нужны мужчинам 18-22 лет для выезда за границу: полный перечень

11:03

Ростов-на-Дону трясло от взрывов: зафиксирован масштабный пожар в центре городаВидео

10:58

Как сохранить спелые бананы надолго: 100%-ный фокус удивит простотойВидео

10:32

Может вырасти до полуметра: в Украине заметили редкую ящерицу без ног

Реклама
10:31

РФ ударила по Полтавщине: горело предприятие энергетики, часть города была без света

10:14

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел бросила сына миллиардера

10:09

Путинист Киркоров принял важное решение насчет детей - детали

10:03

Гарантии безопасности для Украины: в ISW назвали реальные настроения Кремля

09:45

Сентябрь 2025 под знаком затмений: что ждет Водолеев в финансах, любви и карьереВидео

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 августа (обновляется)

09:32

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

09:31

"Очень больно": известная актриса рассказала о своем тяжелом расстройстве

09:30

"Наши команды работают": в США назвали ориентир для завершения войны

09:00

Путин расставил ловушки для Украины и Трампа, но у него нет козырей, чтобы победить – ФесенкоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять