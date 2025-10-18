Как сейчас выглядит Мэтт Леблан: Джои из "Друзей" изменился до неузнаваемости

Актер Мэтт Леблан значительно набрал вес.

https://glavred.info/movies/kak-seychas-vyglyadit-mett-leblan-dzhoi-iz-druzey-izmenilsya-do-neuznavaemosti-10707512.html Ссылка скопирована

Мэтт Леблан появился на публике / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

Мэтта Леблана подловили папарацци

Как сейчас выглядит Джои из "Друзей"

Звезды легендарного ситкома "Друзья" уже реже попадают в объективы папарацци, однако на днях актер Мэтт Леблан, известный миллионам зрителей как Джои Триббиани, был сфотографирован в компании своей дочери Марины. Поклонники знаменитости активно обсуждают снимки, ведь внешний вид звезды существенно изменился.

Главред покажет, как выглядит актер сериала "Друзья" сейчас, и что известно о его отношениях с дочкой.

видео дня

Мэтт Леблан сейчас: как изменился Джои из "Друзей"

На свежих фотографиях, которые опубликовал таблоид Page Six, поклонники не смогли сразу узнать Мэтта Леблана. Интернет-пользователи подметили, что актер, которому сейчас за 50, существенно набрал вес и не выглядит таким, как в период бешеной популярности сериала.

Мэтт Леблан в сериале "Друзья" / фото: imdb.com

Для повседневной прогулки под калифорнийским солнцем актер, который не публиковал никаких постов в своем Instagram с 2023 года, выбрал красно-черную футболку, джинсы и кепку. Несмотря на изменения в фигуре, Мэтт Леблан сохраняет свое фирменное обаяние, хотя и ведет значительно более частный и непубличный образ жизни.

Дочь Мэтта Леблана: кто такая Марина Леблан

Дочь Мэтта Леблана, Марина, также попала в объективы папарацци. Девушка, рожденная от бывшей жены актера Мелиссы Макнайт, выглядела стильно в белой майке и светлых джинсах, прогуливаясь бок о бок с отцом.

Несмотря на то, что Мэтт и Мелисса Макнайт развелись в 2006 году, всего через два года после рождения Марины, звезда сериала "Друзья" и его дочь сохранили тесную связь.

Мэтт Леблан - личная жизнь / фото: imdb.com

Актер неоднократно подчеркивал, что отцовство является для него приоритетом. В комментарии журналу People он поделился своими семейными секретами:

"Мне очень нравится готовить дочери завтрак, отвозить ее в школу и обратно и помогать ей с домашними заданиями".

Эти слова подтверждают, что, несмотря на изменение веса и уход от светской жизни, Мэтт Леблан сейчас полностью сосредоточен на роли заботливого отца.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мэтт Леблан Мэттью Стивен Леблан - американский актер, сообщает Википедия. Наиболее известен ролью Джои Триббиани в сериале "Друзья" (англ. Friends). Играл в собственном сериале "Джои" (англ. Joey), который начался в сентябре 2004 г. и закончился в 2006 г. В 2011-2017 годах Леблан снимался в сериале "Серии" (англ. Episodes) для Showtime.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред