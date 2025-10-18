Как сейчас выглядит Мэтт Леблан: Джои из "Друзей" изменился до неузнаваемости

Вы узнаете:
- Мэтта Леблана подловили папарацци
- Как сейчас выглядит Джои из "Друзей"
Звезды легендарного ситкома "Друзья" уже реже попадают в объективы папарацци, однако на днях актер Мэтт Леблан, известный миллионам зрителей как Джои Триббиани, был сфотографирован в компании своей дочери Марины. Поклонники знаменитости активно обсуждают снимки, ведь внешний вид звезды существенно изменился.
Главред покажет, как выглядит актер сериала "Друзья" сейчас, и что известно о его отношениях с дочкой.
Мэтт Леблан сейчас: как изменился Джои из "Друзей"
На свежих фотографиях, которые опубликовал таблоид Page Six, поклонники не смогли сразу узнать Мэтта Леблана. Интернет-пользователи подметили, что актер, которому сейчас за 50, существенно набрал вес и не выглядит таким, как в период бешеной популярности сериала.
Для повседневной прогулки под калифорнийским солнцем актер, который не публиковал никаких постов в своем Instagram с 2023 года, выбрал красно-черную футболку, джинсы и кепку. Несмотря на изменения в фигуре, Мэтт Леблан сохраняет свое фирменное обаяние, хотя и ведет значительно более частный и непубличный образ жизни.
Дочь Мэтта Леблана: кто такая Марина Леблан
Дочь Мэтта Леблана, Марина, также попала в объективы папарацци. Девушка, рожденная от бывшей жены актера Мелиссы Макнайт, выглядела стильно в белой майке и светлых джинсах, прогуливаясь бок о бок с отцом.
Несмотря на то, что Мэтт и Мелисса Макнайт развелись в 2006 году, всего через два года после рождения Марины, звезда сериала "Друзья" и его дочь сохранили тесную связь.
Актер неоднократно подчеркивал, что отцовство является для него приоритетом. В комментарии журналу People он поделился своими семейными секретами:
"Мне очень нравится готовить дочери завтрак, отвозить ее в школу и обратно и помогать ей с домашними заданиями".
Эти слова подтверждают, что, несмотря на изменение веса и уход от светской жизни, Мэтт Леблан сейчас полностью сосредоточен на роли заботливого отца.
Вас может заинтересовать:
- "Медовый месяц": новая украинская драма о любви и испытаниях - эксклюзивно на Киевстар ТВ
- "Это круто, когда тебя можно обстебать": тренер "Лиги Смеха. 10 лет" Маша Ефросинина отреагировала на пародию от Инны Приходько
- "Много буллинга и унижения": участница "Холостяка" разнесла шоу
О персоне: Мэтт Леблан
Мэттью Стивен Леблан - американский актер, сообщает Википедия. Наиболее известен ролью Джои Триббиани в сериале "Друзья" (англ. Friends). Играл в собственном сериале "Джои" (англ. Joey), который начался в сентябре 2004 г. и закончился в 2006 г. В 2011-2017 годах Леблан снимался в сериале "Серии" (англ. Episodes) для Showtime.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред