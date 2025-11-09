Укр
Оккупанты атаковали Одесскую область: разрушены дома, возникли пожары

Мария Николишин
9 ноября 2025, 09:47
Спасатели оперативно ликвидировали все пожары.
Оккупанты атаковали Одесскую область: разрушены дома, возникли пожары
Удар по Одесской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Коротко:

  • Россияне атаковали Одесскую область БпЛА
  • Обломками вражеских дронов повреждены частные домовладения
  • По предварительной информации пострадавших нет

В ночь на 9 ноября россияне снова нанесли удары по Одесской области. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломки повредили жилые дома. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Враг снова атаковал мирное население и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломками вражеских дронов повреждены частные домовладения", - написал он.

По его словам, разрушен гараж и крыши двух жилых домов. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

"Информация о пострадавших, к счастью, не поступала", - подчеркнул Кипер.

Стоит добавить, что в ГСЧС также заявили, что ночью российские войска нанесли удар БпЛА по Одесской области.

"Повреждены частные жилые дома и гараж, а также газовая труба. Возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

  • Удар по Одесской области 9 ноября
    Удар по Одесской области 9 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Одесской области 9 ноября
    Удар по Одесской области 9 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Одесской области 9 ноября
    Удар по Одесской области 9 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Одесской области 9 ноября
    Удар по Одесской области 9 ноября фото: ГСЧС
  • Удар по Одесской области 9 ноября
    Удар по Одесской области 9 ноября фото: ГСЧС

Новая тактика ударов РФ

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак сказал, что РФ ограничена в ресурсах, и для нее сейчас проще атаковать не все регионы, а по очереди, одну-две области.

"Сначала она отработает одни области, потом перейдет к другим, потом - к третьим, а потом снова вернется "на исходные позиции". Это планомерная работа: ударила сегодня по энергетике одних областей, вывела там все из строя на неделю или месяц, а потом перешла к ударам по Днепру и Харькову, выбила энергетику там - перешла к Николаеву и Одессе, выбила энергетику там - вернулась к ударам по Сумам и Чернигову", - считает эксперт.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 8 ноября российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами разного типа. Во время массированного обстрела во многих регионах прогремели жесткие взрывы. Россияне били по гражданской и критической инфраструктуре. В результате атаки есть погибшие и много раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 8 ноября, под атакой РФ оказались украинские города, энергетическая инфраструктура и гражданские люди. Украина работает с партнерами, в частности США, над закупкой дополнительных систем ПВО.

Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что главными направлениями российского удара стали Днепропетровская, Киевская и Полтавская области, хотя повреждения получили и другие регионы. По его словам, особенностью этой атаки стало массированное применение баллистических и аэробаллистических ракет.

Читайте также:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

