Стены обрушились прямо на кровать: люди чудом выжили во время атаки на Киев

Ангелина Подвысоцкая
14 ноября 2025, 17:43
Это уже второй дом семьи, который за время полномасштабной войны уничтожает враг.
удар по Киеву
РФ ударила по дому в Киеве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты ударили по Киеву различными ракетами и ударными беспилотниками. Под массированной атакой были даже жилые дома. В одном из таких находится квартира, которая в результате удара полностью разрушена - вражеский дрон влетел в верхний этаж. В Сети появилось видео с кадрами, на которых видно то, что осталось от жилья.

Владелица квартиры признается, что они чудом остались живы. Кровать, на которой они могли спать, полностью завалена кирпичами и кусками бетона.

"Если бы мы здесь спали, нас бы здесь привалило всех", - говорит девушка.

видео дня

Ее мама не может сдержать слез. Это уже второе разрушенное жилье семьи за последние два года войны. Перед этим россияне ударили по дому ее отца.

"У моего отца два года назад на Русановских садах в дом так же прилетело. Мы уже это проходили, только отремонтировали его, это второй раз", - говорит женщина.

Смотрите видео с последствиями атаки на Киев:

удар по Киеву
Россияне ударили по Киеву / фото: скриншот

Атака РФ на Украину 14 ноября 2025 года - что известно

Как писал Главред, по данным Воздушных сил, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину с помощью 19 ракет и 430 беспилотников разных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей, но есть попадания ракет и 23 дронов на 13 локациях.

Утром 14 ноября в ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.

  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробаллистику. Обломками "Искандера" в столице повреждено Посольство Азербайджана.

Кроме того, утром 14 ноября россияне ударили ракетой "Циркон" по Сумской области.

В столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу только пять дней назад. Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.

Смотрите видео о последствиях ударов по Киеву:

