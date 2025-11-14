Люди до сих пор под завалами: в Киеве возросло количество погибших, десятки пострадавших

В Киеве возросло количество погибших / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

Киев оказался под массированным обстрелом

В результате атаки повреждены жилые дома и медицинские учреждения

В Киеве возросло количество погибших

Российские оккупанты массированно атаковали столицу ракетами и ударными дронами. Некоторые из них попали прямо в жилые дома. В Киеве резко увеличилось количество погибших и пострадавших. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Уже известно по меньшей мере о 6 погибших в Киеве. Еще 35 человек были ранены.

"Спасатели и медики продолжают работу на местах", - отметил Ткаченко.

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что тела погибших были обнаружены в Деснянском районе столицы.

В Министерстве здравоохранения Украины уточнили, что среди пострадавших есть двое детей и одна беременная женщина.

Из-за российского обстрела были повреждены учреждения здравоохранения.

"Два поврежденных корпуса, два человека с поверхностными повреждениями, выбитые двери и практически все окна - это все в Институте отоларингологии им. проф. А.С.Коломийченко НАМН Украины после ночной атаки ... Также этой ночью пострадал и Консультативно-диагностический центр Подольского района Киева. Вражеский беспилотник сильно повредил здание гражданского медучреждения. Там полностью разрушены крыша и четвертый - верхний - этаж. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

В результате атаки около 90 пациентов были переведены в другие уцелевшие корпуса.

Атака РФ на Украину 14 ноября 2025 года - что известно

Как писал Главред, по данным Воздушных сил, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину с помощью 19 ракет и 430 беспилотников различных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей, но есть попадания ракет и 23 дронов на 13 локациях.

Утром 14 ноября в ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробаллистику. Обломками "Искандера" в столице повреждено Посольство Азербайджана.

Кроме того, утром 14 ноября россияне ударили ракетой "Циркон" по Сумской области.

В столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу только пять дней назад. Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.

