Люди до сих пор под завалами: в Киеве возросло количество погибших, десятки пострадавших

Что известно:
- Киев оказался под массированным обстрелом
- В результате атаки повреждены жилые дома и медицинские учреждения
- В Киеве возросло количество погибших
Российские оккупанты массированно атаковали столицу ракетами и ударными дронами. Некоторые из них попали прямо в жилые дома. В Киеве резко увеличилось количество погибших и пострадавших. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Уже известно по меньшей мере о 6 погибших в Киеве. Еще 35 человек были ранены.
"Спасатели и медики продолжают работу на местах", - отметил Ткаченко.
Мэр города Виталий Кличко уточнил, что тела погибших были обнаружены в Деснянском районе столицы.
В Министерстве здравоохранения Украины уточнили, что среди пострадавших есть двое детей и одна беременная женщина.
Из-за российского обстрела были повреждены учреждения здравоохранения.
"Два поврежденных корпуса, два человека с поверхностными повреждениями, выбитые двери и практически все окна - это все в Институте отоларингологии им. проф. А.С.Коломийченко НАМН Украины после ночной атаки ... Также этой ночью пострадал и Консультативно-диагностический центр Подольского района Киева. Вражеский беспилотник сильно повредил здание гражданского медучреждения. Там полностью разрушены крыша и четвертый - верхний - этаж. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.
В результате атаки около 90 пациентов были переведены в другие уцелевшие корпуса.
Атака РФ на Украину 14 ноября 2025 года - что известно
Как писал Главред, по данным Воздушных сил, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину с помощью 19 ракет и 430 беспилотников различных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей, но есть попадания ракет и 23 дронов на 13 локациях.
Утром 14 ноября в ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.
Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробаллистику. Обломками "Искандера" в столице повреждено Посольство Азербайджана.
Кроме того, утром 14 ноября россияне ударили ракетой "Циркон" по Сумской области.
В столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу только пять дней назад. Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.
Смотрите видео о последствиях ударов по Киеву:
Другие новости:
- Полтысячи ракет и дронов: Зеленский эмоционально рассказал о погибших в результате обстрела
- "Очень наглый удар": Зеленский принял важное решение после обстрела Украины
- Все в дыму и огне, есть погибшие: россияне нанесли удар по рынку в Черноморске
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред