Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

В компании отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Отключение света 17 ноября / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Что известно:

Завтра во всех регионах Украины будут выключать свет

Графики отключений будут длиться с 00:00 до 23:59

Объем отключений будет составлять от 1 до 4 очередей

В Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Как сообщает Укрэнерго, графики почасовых отключений запланированы и на понедельник, 17 ноября.

В компании отмечают, что завтра во всех регионах Украины введут меры ограничения потребления из-за последствий масштабных ракетно-дроновых атак России на энергетическую инфраструктуру.

По информации ведомства, графики отключения будут действовать с 00:00 до 23:59 и предусматривать почасовые перерывы в электроснабжении объемом от 1 до 4 очередей. Кроме того, в это время для промышленных потребителей введут дополнительные ограничения мощности.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации, поэтому гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Риски для энергосистемы - мнение эксперта

Энергетический эксперт, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар оценил текущее состояние украинской энергосистемы накануне осенне-зимнего периода и спрогнозировал возможные риски для ее стабильности.

По словам специалиста, Россия изменила тактику атак, сосредоточившись не на масштабных ударах, а на локальных энергообъектах в приграничных и прифронтовых регионах. Такой подход, по мнению эксперта, делает отдельные области более уязвимыми к перебоям с электроснабжением.

Под повышенным риском сейчас остаются Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области, где возможны новые целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру.

Как сообщал Главред, массированные ракетно-дронные атаки России на украинскую энергосистему в течение последних двух месяцев повлекли значительные потери мощности. Из-за этого в стране вводят графики отключения электроэнергии для обеспечения стабильности системы.

В Украине 15 ноября действуют почасовые ограничения. В течение суток электроэнергия отключается по схеме от 1,5 до 3,5 очередей, в зависимости от региона и мощности потребления.

Бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков предупредил о реальной угрозе масштабных отключений. Он отметил, что энергосистема находится в критическом состоянии, и при определенных условиях страна может оказаться в тотальном блэкауте, когда света может не быть до 20 часов в сутки.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

