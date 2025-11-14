Часов со светом станет больше: новые графики ограничений на 15 ноября

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток для промышленных и бытовых потребителей.

Графики отключения света на 15 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Под обстрелом были объекты энергетики

Укрэнерго ввело графики отключения света

В Украине вводят графики отключения света на 15 ноября. Ситуация в энергосистеме остается сложной. Об этом отмечает Укрэнерго.

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в объеме от 1,5 до 3,5 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.

