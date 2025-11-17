Без света, воды и связи: что известно о критической ситуации в одной из областей Украины

Жизнь в селах парализована.

https://glavred.info/ukraine/bez-sveta-vody-i-svyazi-chto-izvestno-o-kriticheskoy-situacii-v-odnoy-iz-oblastey-ukrainy-10716293.html Ссылка скопирована

Что происходит в Черниговской области после удара РФ / Коллаж: Главред, фото: Freepik, ГСЧС

Ключевые факты:

Села Черниговщины уже третьи сутки остаются без электричества

Отсутствие света парализовало базовые услуги - нет связи и водоснабжения

Журналистка критикует Минэнерго за провал проектов децентрализованной генерации

В селах Черниговской области уже третьи сутки нет электроснабжения после атаки на энергообъект в Нежине. Об этом в своей заметке в Facebook сообщила журналистка Татьяна Николаенко, подчеркнув: жизнь без света в современном селе выходит далеко за пределы проблемы испорченных продуктов и означает фактический коллапс базовых условий выживания.

Связь и вода - главные проблемы

Николаенко развеивает миф о "выживании с печью на дровах", объясняя, что современные села критически зависят от электроэнергии. Без света нет мобильной связи, ведь поврежденные еще в 2022 году вышки так и не отремонтированы, а Wi-Fi недоступен из-за обесточивания. Это создает прямую угрозу жизни: люди не могут вызвать скорую или сообщить о чрезвычайной ситуации.

видео дня

Не менее острой является проблема водоснабжения. Насосы не работают, а колодцы давно высохли. Покупка воды в магазинах для хозяйственных нужд, включая скот, является практически невозможной и слишком дорогой.

Критика Минэнерго

В своей заметке журналистка резко критикует деятельность Министерства энергетики, в частности его руководителя Германа Галущенко. Она связывает нынешнюю уязвимость региона с проваленными проектами децентрализованной генерации, которые, по ее словам, отдавались "послушным" подрядчикам без должной квалификации.

Некоторые жители имеют генераторы, но это не спасает ситуацию: устройства тяжелые, требуют значительных физических усилий для использования и сложные в ремонте.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, как писал Главред, массированные ракетно-дронные атаки России на украинскую энергосистему в течение последних двух месяцев повлекли значительные потери мощности. Из-за этого в стране вводят графики отключения электроэнергии для обеспечения стабильности системы.

Недавно глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться в ближайшие несколько недель.

Между тем народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк прогнозирует, что графики отключения света будут действовать до конца зимы.

Другие интересные новости:

Об источнике: Министерство энергетики Украины Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения. Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред