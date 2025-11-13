Будет ли эвакуация жителей Киева в случае полного блэкаута: что говорят в КГГА

В случае длительных отключений света в Киеве "обустроены и функционируют на должном уровне" 1073 пункта несокрушимости.

На фоне угрозы новых массированных атак со стороны России, в столице Украины разворачивается дискуссия о возможности эвакуации населения в случае длительного обесточивания. По информации источника Суспільного, в Киеве уже утвержден план эвакуации, который предусматривает организованный выезд части жителей в случае полного блэкаута.

Официальная позиция КГГА: эвакуация не предусмотрена

В Департаменте муниципальной безопасности Киевской городской администрации сообщили, что согласно действующим планам, эвакуация населения в случае отсутствия электроэнергии не запланирована. В то же время в КГГА ссылаются на Кодекс гражданской защиты и постановление Кабмина №841, где четко определены условия для централизованного вывоза людей - в частности, в случаях химических аварий, землетрясений, затоплений или вооруженных конфликтов.

Пункты несокрушимости

На случай длительных отключений света в Киеве функционируют более тысячи пунктов несокрушимости, большинство из которых размещены в школах. Еще десять - готовы к открытию согласно постановлению Кабмина №1401. В КГГА уверяют, что эти объекты обеспечены всем необходимым для поддержки населения в условиях энергетического кризиса.

План эвакуации и обороны столицы

Несмотря на официальную позицию, источник Суспільного, ознакомленный с внутренними документами, подтверждает наличие утвержденного Советом обороны Киева плана эвакуации. В нем предусмотрены маршруты выезда, резерв горючего и логистические решения. Часть жителей, по плану, должна покидать город на собственном транспорте. Детали относительно масштабов эвакуации остаются засекреченными.

Кроме того, разработан секторальный план обороны Киева на случай повторного вторжения, в частности со стороны Беларуси. Это свидетельствует о серьезности подготовки столицы к возможным сценариям эскалации.

Угроза блэкаута - прогноз эксперта

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко высказался о возможных рисках прекращения централизованного отопления в Украине зимой.

По его словам, если в Киеве зимой будут выведены из строя ТЭЦ и в течение трех дней при температуре ниже -10 °C не появится шансов на их восстановление, власти будут обязаны объявить эвакуацию населения.

Напомним, в Минэнерго рассказали, почему в некоторых областях не выключают свет и кто составляет графики отключений электроэнергии.

Как писал Главред, 13 ноября, в большинстве регионов Украины будут отключать электроэнергию согласно графикам. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

В то же время глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться в ближайшие несколько недель.

