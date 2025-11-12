Укр
Россияне атаковали несколько областей Украины: есть погибшие и пострадавшие, разрушена инфраструктура

Инна Ковенько
12 ноября 2025, 10:36обновлено 12 ноября, 11:15
Россияне атаковали Украину 121 дроном, есть попадания более 30 из них.
Россияне атаковали несколько областей Украины: есть погибшие и пострадавшие, разрушена инфраструктура
Россияне обстреляли несколько областей Украины / Коллаж: Главред, фото: ОВА, ГСЧС

Кратко:

  • Россияне массированно атаковали несколько областей Украины
  • Оккупанты нанесли удар 121 дроном, более 30 из них попали в цель
  • ПВО обезвредила 90 российских дронов

За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по ряду украинских областей, в результате чего погибли и пострадали люди, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

В ночь на 12 ноября, под ударом были Днепропетровская, Черкасская и Одесская области. Россияне нанесли удар 121 дроном, есть попадания более 30 из них. За минувшие сутки под обстилом были Запорожская и Херсонская области. Об этом сообщили главы местных ОВА и Воздушные силы Украины.

ПВО обезвредили 90 российских дронов на севере, востоке, юге и центре страны.

На Днепропетровщине под вражескими ударами находились несколько населенных пунктов.

Артиллерией и БпЛА россияне атаковали Васильковскую громаду, что на Синельниковщине.

"К сожалению, погиб 47-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. Повреждена инфраструктура" - сообщает глава ОВА Владислав Гайваненко.

Враг направил беспилотники и на Павлоград. В результате атаки возникли пожары - повреждения получили частные предприятия и автомобили.

По Никопольщине агрессор применил артиллерию и FPV-дрон. Попал по райцентру и Покровской громаде: горел частный дом.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщал об атаке на Одессу, где в результате удара БпЛА произошло возгорание на верхних этажах здания, находящегося на стадии строительства.

В Черкасской области воздушная тревога была объявлена еще в начале суток 12 ноября.

"По вражеским целям работали силы и средства ПВО. В нашем небе в результате обезвредили три российских БпЛА. Прошло без пострадавших. По предварительным данным, разрушений от падения обломков тоже нет", подытожил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

По сообщению главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 645 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

В результате российского обстрела Пологовского района погиб человек.

Россияне осуществили 2 авиационных удара по Зеленой Роще. 384 БПЛА различной модификации атаковали Кушугум, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривне, Белогорье, Красное, Зеленый Гай.

Также 4 обстрела из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Зеленый Гай. 255 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Новониколаевки, Нового.

"Поступило 17 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и хозяйственных построек", - говорится в сообщении.

По сообщению главы Херсонской ОГА Александра Проскудина, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Белозерка, Берислав, Днепровское, Велетенское, Кизомыс, Антоновка, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Софиевка, Молодежное, Дар'Дарьевка, Бургунка, Веселое, Гавриловка, Золотая Балка, Казацкое, Львовское, Никольское, Меловое, Михайловка, Новокаиры, Новотягинка, Одрадокаменка, Ольговка, Понятовка, Токаревка, Тягинка, Красный Маяк и город Херсон.

"Российские военные били по критической, транспортной и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 11 частных домов. Также оккупанты изуродовали помещения предприятий, частный автомобиль и газопровод, утечка газа перекрыта, угроз и пожаров пока нет", - отметили в ОВА.

Он добавил, что из-за российских ударов за сутки в области ранения получили пять человек.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, оккупанты наносили массированный удар по Одессе. В городе слышали громкие взрывы. Воздушная тревога в городе была объявлена в 18:45 из-за угрозы атаки ударными БпЛА с Черного моря.

Кроме того, 10 ноября, россияне атаковали шесть населенных пунктов Харьковской области, пострадали двое мужчин и 16-летний парень. Армия РФ атаковала Харьковскую область ракетой, тремя БПЛА типа "Герань-2", FPV-дроном и тремя беспилотниками.

Напомним, в ночь на 7 ноября российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадал местный детский сад. К счастью, обошлось без пострадавших.

