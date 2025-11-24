Украинцы будут без света до 10 часов: новые графики отключений на 25 ноября

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток.

Графики отключения света на 25 ноября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Во вторник, 25 ноября, во всех регионах Украины будут ограничивать потребление электроэнергии. Графики отключений света будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщило Укрэнерго.

По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Для промышленных потребителей и населения свет будут выключать с 00:00 до 23:59. В то же время объем почасовых отключений сократили до 0,5-2,5 очередей.

В то же время в Укрэнерго отметили, что время и объем ограничений могут меняться. За актуальной информацией следует следить на официальных страницах облэнерго.

