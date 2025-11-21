Эксперт по энергетике объяснил, почему графики отключений света так часто меняются

На фоне ударов РФ графики отключений электроэнергии могут меняться по несколько раз в день.

Почему графики отключений света меняют несколько раз в день / Коллаж: Главред, фото: Freepik, ua.depositphotos.com

После массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут корректироваться даже несколько раз в течение суток. Причины таких частых изменений объяснил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире телеканала "КИЕВ24".

"Это связано с переконфигурацией системы. Сейчас действуют в основном резервные линии питания, и если на эти линии нагружается большое количество потребителей, то они могут выходить из строя, это вызывает дополнительные проблемы. Поэтому нужно менять графики в ручном режиме", - пояснил он.

По словам специалиста, такая ситуация свидетельствует не о слабости, а наоборот - о высокой управляемости энергосистемы. Ведь энергетики имеют возможность оперативно выбирать оптимальные маршруты поставки, чтобы обеспечить светом как можно больше потребителей.

Рябцев отметил, что все сложные технологические системы функционируют по подобным принципам. Украинская энергетическая система является примером "системы сложных систем", и именно такое ее построение обеспечивает устойчивость. По его словам, благодаря этому ни один следующий российский удар не способен вызвать полный "блэкаут".

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Стоит ли ожидать улучшения ситуации со светом - мнение эксперта

Как писал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНИАН подчеркнул, что украинцам не стоит рассчитывать на заметное облегчение ситуации со светом 21 ноября.

По его оценке, значительных изменений в графиках отключений завтра не будет, но уже на выходных возможно улучшение благодаря сочетанию восстановления работы подстанций и традиционному снижению потребления электроэнергии.

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, более 30% сети крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" остаются без электропитания из-за масштабных отключений. Об этом по состоянию на утро 20 ноября сообщил CEO компании Александр Комаров, призвав пользователей фиксированного интернета позаботиться о резервном питании для роутеров, чтобы как можно дольше оставаться на связи.

Риски для украинской энергосистемы в зимний период 2025-2026 годов остаются значительными из-за продолжающихся российских ударов. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Россия продолжает накапливать и производить большое количество ракет и дронов типа "Шахед". Однако, осознавая, что их запасы не безграничны, оккупанты все чаще выбирают для ударов наиболее важные цели. Как пояснил эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар, в последние месяцы враг действует более точечно и локально.

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

