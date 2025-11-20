Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

В Укрэнерго опубликовали графики отключений электроэнергии на 21 ноября и призвали экономно использовать свет.

Графики отключения света в Украине будут действовать также и завтра, 21 ноября. Будут применяться от 2,5 (10 часов) до 4 очередей (16 часов). Об этом сообщает Укрэнерго.

"Аварийные обесточивания, которые ранее применялись в большинстве регионов, пока отменены. Для потребителей продолжают действовать графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго сообщили, что 21 ноября в большинстве областей Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии из-за последствий недавних массированных ракетно-дронных атак России. В течение суток могут применяться почасовые отключения объемом от двух с половиной до четырех очередей, а также ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - отметили в Укрэнерго.

Сколько будут длиться отключения света - мнение эксперта

Как писал Главред, из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в ближайшие недели, вероятно, сохранятся почасовые графики отключений электроэнергии в 12 областях. Об этом в комментарии УНИАН сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, наиболее вероятным сейчас является сценарий, при котором отключения будут проводиться в три очереди.

Рябцев также подчеркнул, что в прифронтовых регионах ситуация сложнее - там возможны более длительные и даже аварийные отключения. Динамика подачи электроэнергии напрямую будет зависеть от дальнейших атак России.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 ноября в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что нынешняя зима может быть действительно сложной из-за российских ударов по энергосистеме, однако возможности врага ограничены во времени. Россия осуществляет такие атаки только в холодный период, тогда как Украина способна постоянно бить по территории агрессора и ослаблять его потенциал.

В то же время украинская энергосистема продолжает работать в условиях нехватки мощностей, вызванной атаками РФ на генерацию и сетевую инфраструктуру. Отключения могли бы быть еще дольше, заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Он подчеркнул, что компания готовится к различным возможным сценариям.

Об источнике: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

