Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

Юрий Берендий
20 ноября 2025, 18:00обновлено 20 ноября, 18:32
754
В Укрэнерго опубликовали графики отключений электроэнергии на 21 ноября и призвали экономно использовать свет.
Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября
Сколько часов не будет света - графики отключений света на 21 ноября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света
  • Одновременно будут применяться от 2,5 до 4 очередей

Графики отключения света в Украине будут действовать также и завтра, 21 ноября. Будут применяться от 2,5 (10 часов) до 4 очередей (16 часов). Об этом сообщает Укрэнерго.

"Аварийные обесточивания, которые ранее применялись в большинстве регионов, пока отменены. Для потребителей продолжают действовать графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

видео дня
Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября
/ Фото: Укрэнерго

В Укрэнерго сообщили, что 21 ноября в большинстве областей Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии из-за последствий недавних массированных ракетно-дронных атак России. В течение суток могут применяться почасовые отключения объемом от двух с половиной до четырех очередей, а также ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - отметили в Укрэнерго.

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Сколько будут длиться отключения света - мнение эксперта

Как писал Главред, из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в ближайшие недели, вероятно, сохранятся почасовые графики отключений электроэнергии в 12 областях. Об этом в комментарии УНИАН сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, наиболее вероятным сейчас является сценарий, при котором отключения будут проводиться в три очереди.

Рябцев также подчеркнул, что в прифронтовых регионах ситуация сложнее - там возможны более длительные и даже аварийные отключения. Динамика подачи электроэнергии напрямую будет зависеть от дальнейших атак России.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 ноября в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что нынешняя зима может быть действительно сложной из-за российских ударов по энергосистеме, однако возможности врага ограничены во времени. Россия осуществляет такие атаки только в холодный период, тогда как Украина способна постоянно бить по территории агрессора и ослаблять его потенциал.

В то же время украинская энергосистема продолжает работать в условиях нехватки мощностей, вызванной атаками РФ на генерацию и сетевую инфраструктуру. Отключения могли бы быть еще дольше, заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Он подчеркнул, что компания готовится к различным возможным сценариям.

Другие новости:

Об источнике: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине отключения новости Украины отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский получил от США новый план завершения войны: в ОП раскрыли подробности

Зеленский получил от США новый план завершения войны: в ОП раскрыли подробности

18:31Украина
Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

18:00Украина
"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвинения

"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвинения

17:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

Жена Юрия Ткача похвасталась необычным талантом дочери

Жена Юрия Ткача похвасталась необычным талантом дочери

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

18:33

Может "сбить" позитивный настрой дома: в какие даты нельзя ставить елку

18:31

Прослужат значительно дольше: как нужно хранить летние шины зимойВидео

18:31

Зеленский получил от США новый план завершения войны: в ОП раскрыли подробности

18:23

По 12 часов без света: в Укрэнерго сделали заявление об отключениях из-за морозов

18:15

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026: определены соперники Украины

Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - КочетковПолноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков
18:00

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

17:53

Доллар грозит рекордным скачком до конца года: украинцев предупредили о рисках

17:28

"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвиненияВидео

17:20

Жена Михаила Клименко трогательно обратилась к мужу в коме

Реклама
17:14

Модные сапоги на зиму 2026: как выбрать трендовую женскую обувьВидео

17:10

У Путина открестились от совместного с США "мирного плана" по Украине

17:02

Может "потерять власть": эксперт раскрыл сценарий с "вилкой" для Зеленского

16:49

Дмитрий Гордон высказался о разводе с женой: "Сколько раз думал"

16:48

Мастерское попадание в цель: ВСУ атаковали один из крупнейших НПЗ России, детали

16:24

Кому повысят соцвыплаты уже с 1 декабря: названа сумма надбавки

16:21

Что форма ногтя говорит о вашем характере: полная расшифровка

16:20

Выход с Донбасса и еще двух областей - раскрыт опасный нюанс плана США по Украине

16:16

Можно ли пить алкоголь во время поста: священник дал неожиданный ответ

16:14

"Это был интересный опыт": что происходит в личной жизни Ярослава Грубича

16:12

Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

Реклама
16:01

В холодильнике есть "тайная" функция: одна скрытая регулировка меняет всеВидео

15:54

Переименовывали несколько раз: как теперь называется уникальный город на Луганщине

15:50

"Как у мамы": Орбакайте поразила неожиданной схожестью с Аллой ПугачевойВидео

15:44

Среди каких знаков зодиака больше всего долгожителей: астрологи назвали лидеров

15:41

Adam Клименко в коме: коллега певца раскрыл детали его болезни

15:39

Пост в соцсети изменил жизнь женщины и принес ей миллионный выигрыш: подробности

15:35

У Симоньян выпали волосы: что она сказала

15:25

Сорвут куш счастья: каким ТОП-4 знакам невероятно повезет в конце ноября

15:13

Золотой шок: муниципальный работник откопал клад, о котором никто не подозревалВидео

15:12

Графики больше не действуют - в Украине ввели экстренные отключения света

14:50

Гости будут в восторге от вкуса и попросят добавки: рецепт новогодних бедер

14:46

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится в лучшему: что их ждет

14:37

"Все остальное - затягивание войны": Залужный назвал политическую цель Украины

14:36

Какое ангельское число скрыто в дне вашего рождения: ответ удивит

14:28

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

14:25

Россияне оккупировали село и продвинулись на нескольких горячих направлениях - DeepState

14:09

Идеальная семья: жена Александра Усика показала всех детей по особенному поводу

14:00

Чтобы не навлечь несчастье: что обязательно надо сделать к году Огненной Лошади

13:59

Россия и Украина достигли договоренности по ЗАЭС: в МАГАТЭ поделились деталями

13:53

Уиткофф слил источник, а на Зеленского будут давить: СМИ о "мирном плане" США

Реклама
13:38

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

13:27

"Перевести" или "переказати" деньги: как правильно сказать на украинском

13:25

Знают лишь единицы: что на самом деле означают цвета кухонных губок

13:22

Россияне передали Украине еще 1000 тел: начинается идентификации погибших

13:09

Овощи подорожают почти на треть: экономист сказал, когда цены поползут вверх

12:59

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

12:52

Скорого окончания войны не будет: в Раде дали тревожный прогноз

12:51

Зимняя сказка в новом цвете: в каких оттенках наряжать елку на Новый год 2026

12:44

Оксана Билозир сделала откровенное признание о свадьбе — как это произошло

12:39

Цены улетели в космос: за сколько можно сейчас купить павербанки в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять