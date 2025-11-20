Может "потерять власть": эксперт раскрыл сценарий с "вилкой" для Зеленского

Складывающаяся ситуация станет формой давления на Владимира Зеленского, убежден Александр Кочетков.

https://glavred.info/ukraine/mozhet-poteryat-vlast-ekspert-raskryl-scenariy-s-vilkoy-dlya-zelenskogo-10717349.html Ссылка скопирована

Александр Кочетков прокомментировал информацию о новых инициативах США / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН, Офис президента

Главное из заявлений Кочеткова:

После коррупционного скандала ситуация может измениться

Вырисовывается форма давления на Зеленского

Политический аналитик Александр Кочетков прокомментировал ситуацию вокруг обнародования "мирного плана", приписываемого советнику Дональда Трампа Стиву Уиткоффу.

"Президент Зеленский не соглашался с теми подходами, которые были наработаны между Трампом и Путиным. Он не соглашается и до сих пор", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт говорит, что после коррупционного скандала, считается, что президент Украины значительно ближе к тому, чтобы согласиться с такими предложениями.

/ Инфографика: Главред

"Потому что ситуация выглядит так: если он соглашается - он теряет часть территории страны; если не соглашается - есть опасения, что он потеряет власть, то есть перестанет быть президентом и, фактически, потеряет для себя всю Украину", - считает он.

Собеседник также убежден в том, что складывающаяся ситуация станет формой давления на Зеленского.

"Вот такая альтернатива формируется. И те, кто это провоцируют (а без Соединенных Штатов здесь вряд ли обошлось) четко рассчитывают, что это будет формой давления, которую Зеленский не сможет не заметить", - добавил Кочетков.

Мнение эксперта о новом плане США

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что Соединённые Штаты снова предлагают так называемый "мирный план", который на деле повторяет выгодные Москве варианты завершения войны. Он подчёркивает: это уже далеко не первая попытка американских и российских переговорщиков представить Украине условия, фактически соответствующие интересам Кремля.

По словам Фесенко, Вашингтон в очередной раз повторяет те же ошибки, считая, что уступки Путину способны приблизить окончание конфликта. Эксперт убеждён: подобная стратегия не приведёт к миру — напротив, она может вызвать совершенно противоположный эффект.

Переговоры о прекращении огня: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении переговорного процесса в Стамбуле, а западные медиа сообщали о вероятной встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал возвращение к переговорам с россиянами, в то время, как США готовят план прекращения боевых действий, условия которого могут стать известными уже к концу недели.

Ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Больше новостей:

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред