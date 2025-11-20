Может "потерять власть": эксперт раскрыл сценарий с "вилкой" для Зеленского

Главное из заявлений Кочеткова:
- После коррупционного скандала ситуация может измениться
- Вырисовывается форма давления на Зеленского
Политический аналитик Александр Кочетков прокомментировал ситуацию вокруг обнародования "мирного плана", приписываемого советнику Дональда Трампа Стиву Уиткоффу.
"Президент Зеленский не соглашался с теми подходами, которые были наработаны между Трампом и Путиным. Он не соглашается и до сих пор", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт говорит, что после коррупционного скандала, считается, что президент Украины значительно ближе к тому, чтобы согласиться с такими предложениями.
"Потому что ситуация выглядит так: если он соглашается - он теряет часть территории страны; если не соглашается - есть опасения, что он потеряет власть, то есть перестанет быть президентом и, фактически, потеряет для себя всю Украину", - считает он.
Собеседник также убежден в том, что складывающаяся ситуация станет формой давления на Зеленского.
"Вот такая альтернатива формируется. И те, кто это провоцируют (а без Соединенных Штатов здесь вряд ли обошлось) четко рассчитывают, что это будет формой давления, которую Зеленский не сможет не заметить", - добавил Кочетков.
Мнение эксперта о новом плане США
Политолог Владимир Фесенко отмечает, что Соединённые Штаты снова предлагают так называемый "мирный план", который на деле повторяет выгодные Москве варианты завершения войны. Он подчёркивает: это уже далеко не первая попытка американских и российских переговорщиков представить Украине условия, фактически соответствующие интересам Кремля.
По словам Фесенко, Вашингтон в очередной раз повторяет те же ошибки, считая, что уступки Путину способны приблизить окончание конфликта. Эксперт убеждён: подобная стратегия не приведёт к миру — напротив, она может вызвать совершенно противоположный эффект.
Переговоры о прекращении огня: новости по теме
Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении переговорного процесса в Стамбуле, а западные медиа сообщали о вероятной встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал возвращение к переговорам с россиянами, в то время, как США готовят план прекращения боевых действий, условия которого могут стать известными уже к концу недели.
Ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.
О персоне: Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.
