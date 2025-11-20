У Путина открестились от совместного с США 'мирного плана' по Украине

Пресс-секретарь Кремля заявил, что консультаций России и США по урегулированию войны не ведется.

Что сказал Песков:

Песков не подтвердил существование совместного с США "мирного плана"

Консультаций между Россией и США по урегулированию войны не ведется

В графике Путина нет запланированной встречи с представителями США

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, не подтвердил информацию о существовании совместного с США "мирного плана" по завершению войны в Украине. Об этом пишут росСМИ.

Во время брифинга пресс-секретаря спросили, может ли он подтвердить наличие совместного плана США и России, состоящего из 28 пунктов, который якобы предусматривает пути завершения войны в Украине. В ответ Песков заявил, что никаких новых данных Кремль не имеет.

"Нет, я могу по этому сюжету только сказать то, что мы уже неоднократно повторяли. Ничего нового добавить к тому, что было сказано в Анкоридже, мы не можем. Каких-либо новаций в данном случае у нас нет", - сказал он.

Песков утверждает, что консультаций России и США по урегулированию в Украине не ведется, но есть контакты. Также, по его словам, в графике Путина нет встречи с представителями США после их визита в Киев.

Что предусматривает план США по Украине - мнение эксперта

В последние дни наблюдается заметное ускорение дипломатических процессов, связанных с обсуждением плана завершения войны России против Украины. Такая спешка со стороны США, по мнению политического аналитика Александра Кочеткова, обусловлена ухудшением ситуации на фронте.

По его словам, активизация дипломатии связана с тем, что Трампу докладывают о сложности обстановки на линии фронта. Существует риск, что оборона может не выдержать, поэтому он стремится договариваться уже сейчас, реализуя то, о чем говорил с Путиным на Аляске. Кочетков отмечает, что если фронт обвалится, Кремль потребует значительно больше, и переговоры придется начинать снова.

"Но если фронт не выдержит именно на Донбассе, тогда придется говорить уже о выходе Украины из Запорожской и Херсонской областей, включая областные центры. Это, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас, как считает Трамп (и непонятно, на каких данных это базируется, потому что фронт хоть и движется, но совсем не катастрофически), он видит "угрозу провала" и хочет ускорить процесс", - отметил он в интервью Главреду.

Мирный план по завершению войны - что известно

Напомним, администрация бывшего президента США Дональда Трампа якобы работает с Россией над планом прекращения войны в Украине, который, по данным Financial Times, фактически будет означать капитуляцию Украины.

По информации корреспондента Кристофера Миллера, план предусматривает сокращение украинской армии вдвое, отказ от определенного оружия и части Донбасса, а также признание русского языка официальным и предоставление статуса местной ветви РПЦ. В то же время США могут уменьшить военную помощь Украине.

Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США разрабатывают "мирный план" для Украины с учетом позиций обеих сторон. Он подчеркнул, что для завершения войны нужны серьезные уступки обеих сторон и реалистичные предложения для прочного мира.

Как сообщал Главред, европейские страны отвергли новый "мирный план" США по войне РФ против Украины, который мог бы предусматривать отказ Киева от части территорий и разоружение. Союзники подчеркнули, что мир не может быть капитуляцией.

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

