Почему часов без света стало больше - названа причина изменения графиков отключений

Отключения света становятся более длительными из-за тактики обстрелов, которая предусматривает, в частности, удары по энергосетям, указал Коваленко.

https://glavred.info/ukraine/pochemu-chasov-bez-sveta-stalo-bolshe-nazvana-prichina-izmeneniya-grafikov-otklyucheniy-10717451.html Ссылка скопирована

Графики отключений света - почему часов без света стало больше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Часов без света для украинцев становится больше

Враг бьет не только по электростанциям, но и по энергетическим сетям

Графики отключений света в Украине становятся все жестче из-за ударов россияне не только по генерации электроэнергии, но и по сетям ее доставки. Об этом заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в заметке в Facebook.

Почему часов без света становится больше

Коваленко объяснил, что продолжительность отключений света увеличилась, поскольку российские удары направлены не только на электростанции, но и на энергетические сети. Из-за этого передавать электроэнергию от работающих атомных станций становится все труднее.

видео дня

Под обстрелы попали семь областей, из-за повреждения сетей три АЭС вынуждены были уменьшить мощность, еще две с начала ноября работают в режиме ограниченной генерации и после последней атаки потеряли дополнительную высоковольтную линию.

По его словам, одна атомная станция также лишилась части внешнего подключения.

Он делает вывод, что в итоге четыре из девяти реакторов работают не в полную силу, при этом продолжаются ремонтные работы на ряде линий, а похолодание лишь увеличивает нагрузку на энергосистему.

"Поверьте, энергетики работают 24/7 и ежедневно делают все возможное, чтобы света стало больше. Но с каждым обстрелом становится сложнее. Однако мы держимся", - резюмировал он.

Стоит ли ожидать улучшения ситуации со светом - мнение эксперта

Как писал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНИАН отметил, что украинцам не стоит рассчитывать на заметное облегчение ситуации со светом 21 ноября.

По его оценке, значительных изменений в графиках отключений завтра не будет, но уже на выходных возможно улучшение благодаря сочетанию восстановления работы подстанций и традиционному снижению потребления электроэнергии.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, более 30% сети мобильного оператора "Киевстар" по состоянию на утро 20 ноября остаются без электроснабжения из-за масштабных отключений. Об этом сообщил CEO компании Александр Комаров, призвав пользователей фиксированного интернета обеспечить резервное питание роутеров, чтобы дольше оставаться на связи.

В Украине завтра, 21 ноября, также будут действовать графики отключения электроэнергии - от 2,5 очереди (10 часов) до 4 очередей (16 часов). Об этом сообщили в Укрэнерго.

Значительного ухудшения ситуации в энергосистеме из-за сильных морозов пока не ожидают. Впрочем, из-за регулярных ударов России стоит быть готовыми к различным сценариям, отметил глава Укрэнерго Виталий Зайченко.

Другие новости:

Об источнике: Yasno YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги. По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред