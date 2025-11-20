'Есть свои задачи': раскрыта истинная цель приезда генералов США в Киев

США продолжают поддерживать Украину через тесное техническое взаимодействие в сфере вооружений, включающее ряд важных нюансов, указал аналитик.

Раскрыта цель приезда генералов США в Киев / Коллаж: Главред, фото: U.S. Army Europe and Africa, скриншот из видео

О чем сказал Кочетков:

Американские генералы выполняют в Киеве свои профессиональные задачи

США через страны Европы обеспечивают Украину оружием

Их визит не связан с мирным планом администрации Трампа

Приезд американских генералов в Киев является частью рабочего процесса, который не имеет прямого отношения к нынешним политическим дискуссиям. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Он пояснил, что военные выполняют свои профессиональные задачи, тогда как политики занимаются политическими вопросами и внутренними противоречиями. Между тем сотрудничество в сфере укрепления обороноспособности Украины продолжается в обычном режиме.

Кочетков подчеркнул, что США через европейских партнеров обеспечивают Украину значительной частью вооружения, и им необходимо проверять, как оно функционирует, достаточно ли его, а также определять потребности. Это неотъемлемая часть постоянного взаимодействия, которое должно продолжаться. Кроме того, сохраняется заинтересованность в совместном производстве отдельных видов вооружений между Украиной и Соединенными Штатами.

"Поэтому это преимущественно текущие вопросы военного сотрудничества, не связанные напрямую со скандалом или мирным планом, хотя, конечно, на встречах могут вскользь касаться тем, связанных с возможными гарантиями безопасности в случае мирного процесса. Но в основном это рабочее, техническое взаимодействие", - резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, опубликованы новые детали американского "мирного плана" из 28 пунктов, который был разработан при участии представителей России. Об этом сообщает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп стремится завершить войну между Украиной и Россией и вернуть отношения между странами к формату партнерства. По словам вице-президента США Джей Ди Венса, стороны должны возобновить торговлю, туристические поездки и культурный обмен.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября заявил министру армии США Дени Дрисколлу, что готов работать с администрацией Трампа над новой мирной инициативой по урегулированию войны.

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

