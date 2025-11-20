Укр
В Белом доме впервые прокомментировали план окончания войны - кто его автор

Юрий Берендий
20 ноября 2025, 19:11
Администрация президента США Трампа активно работает над планом прекращения войны между Россией и Украиной, собирая предложения от обеих сторон.

План США для окончания войны - в Белом доме впервые сделали заявление / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

  • Белый дом работает над планом окончания войны
  • Соответствующее соглашение готовил в течение месяца Уиткофф
  • Трамп поддержал план Уиткоффа

В течение последнего месяца Соединенные Штаты разрабатывают детальный план прекращения войны между Россией и Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента Дональда Трампа Кэролайн Левитт в комментарии для Суспільного.

По ее словам, Трамп с самого начала заявлял о своем желании завершить конфликт и выразил разочарование обеими сторонами из-за отказа брать на себя обязательства по мирному соглашению.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Трампа на условиях анонимности подтвердил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в течение месяца "тихо работает над этим планом", собирая предложения от обеих сторон.

"Спецпредставитель Уиткофф тихо работает над этим планом в течение месяца, получая информацию как от украинцев, так и от россиян относительно того, какие условия являются приемлемыми для них для прекращения войны. Обе стороны должны будут пойти на уступки, не только Украина", - сообщил чиновник.

Чиновник добавил, что Трамп проинформирован о работе Виткоффа и поддерживает разработанный план.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Почему план США появился именно сейчас - мнение эксперта

Как писал Главред, такой срочный темп со стороны США, по словам политического аналитика Александра Кочеткова, обусловлен ухудшением ситуации на фронте.

Кочетков пояснил, что дипломатическая активность связана с докладами Трампу о сложной обстановке на линии фронта. По его оценке, существует риск, что украинская оборона не выдержит, поэтому Трамп стремится договариваться уже сейчас и реализовать то, о чем говорил с Путиным на Аляске. Если же фронт обвалится, Кремль потребует значительно больше, и процесс придется начинать снова. Сейчас, по мнению эксперта, еще возможно ограничиться только выходом Украины из Донбасса.

План США по завершению войны - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине и призвала Россию вывести свои войска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского МИДа.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не подтвердил существование совместного с США "мирного плана" по Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что американская сторона разрабатывает предложения с учетом позиций обеих сторон в конфликте.



О персоне: Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.


















