Зеленский согласился на 'жесткие сроки подписания' мирного плана США - СМИ

Во время встречи в Киеве министр армии США передал Зеленскому копию плана.

https://glavred.info/war/zelenskiy-i-ministr-armii-ssha-dogovorilis-uskorit-podpisanie-mirnogo-plana-smi-10717409.html Ссылка скопирована

Зеленский и Дрисколл договорились о конкретном графике для подписания соглашения / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Зеленский согласился сотрудничать с США

Согласованы жесткие сроки подписания мирного плана

Министр армии США предоставил Зеленскому копию плана

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 ноября, заявил министру армии США Дэну Дрисколлу, что готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования войны в Украине. Об этом пишет Axios.

Новый план предусматривает, что Украина может пойти на большие уступки, в частности передать России часть территорий, которые сейчас контролирует Киев. Несмотря на это, Зеленский не отверг план категорически, а согласился на обсуждение. Офис президента сообщил, что он ожидает обсудить детали с президентом Трампом в ближайшие дни.

видео дня

По словам украинского чиновника, во время встречи в Киеве Дрисколл передал Зеленскому копию плана. Американский чиновник добавил, что Зеленский и Дрисколл "договорились о жестких сроках подписания" плана.

Как формировался план

Делегация Дрисколла сначала планировала приехать в Киев для обсуждения военных технологий и стратегии. Однако Белый дом попросил его начать переговоры с Зеленским от имени посланника США Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио.

"Запланированная встреча между Зеленским и Уиткоффом на этой неделе сорвалась после того, как американская сторона заявила, что Зеленский не проявил готовности серьезно заниматься этим планом", - говорится в материале.

Однако украинский чиновник сообщил Axios, что Зеленский проявил большую уступчивость во время встречи с Дрисколлом.

"Решение заключается в том, чтобы попытаться работать над этим совместно, чтобы сделать мир возможным", - добавил чиновник.

Реакция союзников и структура плана

Администрация Трампа пыталась заверила Украину и ее европейских союзников, что план "активный" и учитывает позиции обеих сторон. Уиткофф подчеркнул в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем, что план является рамочным и включает позиции Украины и России. Он также отметил, что американская сторона готова искать компромиссы относительно неприятных элементов плана.

Однако, как отметили в издании, европейские страны не консультировались на начальном этапе разработки, а Украину привлекли только после переговоров между представителями США и России. План содержит элементы, которые играют на руку Москве, в частности ограничение численности украинских вооруженных сил после войны. Украина уже неоднократно отвергала такие предложения.

Заявление Зеленского после встречи с Дрисколлом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом они обсудили варианты достижения реального мира, этапы работы, форматы диалога и новые импульсы для дипломатии.

"Наши команды - Украины и США - будут работать над пунктами плана для окончания войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также проинформировал американского министра о российском ударе по Тернополю. Он отметил, что ракета Х-101, которой вчера попали в жилой дом, была изготовлена в 2025 году и содержала 175 иностранных компонентов, которые до сих пор попадают в РФ в обход санкций. Президент передал Дрисколлу материалы с информацией о производителях деталей, странах их происхождения и самих компонентах, выразив надежду на помощь США в перекрытии схем поставок.

"Мир нужен, и мы ценим усилия Президента Трампа и его команды ради возвращения безопасности в Европу. Украина защищает жизнь и независимость благодаря смелости наших людей, нашему единству внутри государства и помощи партнеров. Работаем, чтобы все три элемента были достаточно сильными", - добавил он.

Что говорят в РФ о мирном плане

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не подтвердил наличие совместного с США мирного плана по завершению войны в Украине. Он заявил, что Кремль не имеет никакой новой информации.

"Ничего нового добавить к тому, что было сказано в Анкоридже, мы не можем. Каких-либо новаций в данном случае у нас нет", - сказал Песков.

Мирный план США - новости по теме

План США по завершению войны, над которым работает администрация Дональда Трампа вместе с Россией, содержит требования, которые фактически приравниваются к капитуляции Украины. По информации Financial Times, речь идет о сокращении украинской армии вдвое, отказе от части вооружения и территорий Донбасса, а также о предоставлении русскому языку и Русской православной церкви особого статуса.

Европейские страны этот "мирный план" отвергли, подчеркнув, что мир не может означать капитуляцию.

Как сообщал Главред, пресс-секретарь администрации США Кэролайн Левитт подтвердила, что в течение последнего месяца США работают над документом. Спецпредставитель Стив Уиткоффит собирает предложения от обеих сторон, а Трамп поддерживает эту работу.

Читайте также:

Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред