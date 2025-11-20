Укр
Читать на украинском
Вице-президент США предлагает Украине забыть о войне и начать "культурный обмен" с РФ

Руслана Заклинская
20 ноября 2025, 20:31обновлено 20 ноября, 21:04
Трамп хочет, чтобы Украина и Россия восстановили туристические и культурные связи.
Вице-президент США предлагает Украине забыть о войне и начать 'культурный обмен' с РФ
Вэнс предложил Украине и РФ торговать и путешествовать / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы вице-президента США:

  • Трамп хочет завершения войны между Украиной и Россией
  • Страны должны восстановить торговлю, туризм и культурный обмен
  • Мир принесет пользу всем американцам

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война между Украиной и Россией завершилась, а отношения между странами вернулись к партнерству. Два государства должны восстановить торговлю, туристические связи и культурный обмен. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, Трамп хочет видеть мир, в котором "люди занимаются торговлей друг с другом, а не убивают друг друга". Американский лидер, по его словам Вэнса, является жестким человеком, но не склонен к насилию.

"Он считает: почему бы вам не перестать убивать друг друга и не начать торговать друг с другом? Почему, вместо того, чтобы Россия и Украина убивали друг друга, им не начать вести торговлю, путешествовать между двумя странами, участвовать в каком-то культурном обмене?" - сказал вице-президент США.

Вэнс добавил, что если в мире будет больше мира, это принесет пользу всем американцам. Именно поэтому Трамп продолжит добиваться завершения войн.

Почему именно сейчас появился "мирный план" США - мнение эксперта

В последние дни заметно активизировались дипломатические усилия США по обсуждению плана завершения войны России против Украины. Политический аналитик Александр Кочетков считает, что спешка обусловлена ухудшением ситуации на фронте.

По его словам, Трампу докладывают о сложности обстановки на линии фронта и существует риск, что оборона может не выдержать. Поэтому американский лидер стремится договариваться уже сейчас, реализуя то, о чем говорил с Путиным на Аляске. Кочетков подчеркнул, что в случае обвала фронта Кремль будет требовать значительно больше и переговоры придется начинать снова.

План США по завершению войны в Украине - что известно

Как сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа якобы ведет работу с Россией над планом прекращения войны в Украине, который, по данным Financial Times, фактически приравнивается к капитуляции Украины.

По информации корреспондента Кристофера Миллера, план предусматривает сокращение украинской армии вдвое, отказ от части вооружения и территорий Донбасса, а также признание русского языка официальным и предоставление статуса местной ветви Русской православной церкви. В то же время США могут уменьшить военную помощь Украине, что делает страну более уязвимой к будущей агрессии.

Европейские страны отвергли новый "мирный план" США, который мог предусматривать отказ Киева от части территорий и разоружение. Союзники подчеркнули, что мир не может означать капитуляцию.

Кроме этого, пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт подтвердила, что в течение последнего месяца США разрабатывают план прекращения войны между Россией и Украиной. Сейчас спецпредставитель Стив Уиткоффит собирает предложения от обеих сторон, а Трамп проинформирован и поддерживает работу над планом.

Читайте также:

Кто такой Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки 2028 года.

Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.

Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.

В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

война в Украине Дональд Трамп война России и Украины Джей Ди Вэнс





Идеальная семья: жена Александра Усика показала всех детей по особенному поводу

14:00

Чтобы не навлечь несчастье: что обязательно надо сделать к году Огненной Лошади

13:59

Россия и Украина достигли договоренности по ЗАЭС: в МАГАТЭ поделились деталями

