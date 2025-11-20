Укр
Трамп согласовал мирный план США на 28 пунктов - в Bloomberg раскрыли его содержание

Юрий Берендий
20 ноября 2025, 20:44
710
Известны детали "мирного плана" США из 28 пунктов, который предусматривает значительные уступки от Украины и вызывает беспокойство Европы, указывает СМИ.
Трамп согласовал мирный план США на 28 пунктов - в Bloomberg раскрыли его содержание
Что включает в себя мирный план США на 28 пунктов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем говорится в материале Bloomberg:

  • Зеленский получил сигналы от США относительно мирного плана
  • Раскрыты детали плана США по окончанию войны

Обнародованы новые подробности так называемого американского "мирного плана" из 28 пунктов, который был подготовлен при участии российской стороны. Об этом говорится в материале Bloomberg.

В публикации отмечается, что Владимир Зеленский пытается противостоять возможной унизительной сделке, которую предлагают представители США.

видео дня

"Зеленский получил сигналы от США, что он должен принять соглашение, разработанное в консультации с Москвой", - сообщило Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что президент Дональд Трамп одобряет этот план. Последняя инициатива администрации Трампа по возобновлению переговоров предусматривает документ из 28 пунктов, созданный по аналогии с договоренностями о прекращении огня в Газе. План содержит известные требования России относительно уступок, которые Киев последовательно отвергал и которые остаются главным препятствием для достижения любого прогресса на пути к перемирию.

По данным информированного источника, в предложении содержатся ключевые требования к Украине, среди которых:

  • передача России части территорий на востоке Донбасса, которые сейчас контролирует Украина;
  • отмена введенных против РФ санкций;
  • прекращение расследований военных преступлений, совершенных российской стороной;
  • согласие Украины на установление лимита по численности собственных Вооруженных сил.

"Это сделает Украину уязвимой к любой новой наступательной операции, которую может распорядиться президент России Владимир Путин, который одобрил предварительное мирное соглашение с Киевом по Востоку Украины перед началом вторжения 2022 года", - указывается в материале.

Европейские дипломаты относятся к возможности заключения соглашения с недоверием, отмечая, что Путин имеет репутацию политика, который под давлением демонстрирует уступчивость, хотя это не всегда отражает реальные намерения. Между тем, по данным информированных источников, Кремль пытается заблокировать введение американских санкций против "Роснефти" и "Лукойла", которые должны вступить в силу в пятницу.

Сообщается, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на этой неделе встретился в Майами со Стивом Уиткоффом и получил информацию о плане, который, по мнению источников издания Bloomberg, выглядит более выгодным для России.

В Bloomberg указали на то, что Уиткофф в течение месяца разрабатывал этот документ, учитывая позиции Киева и Москвы относительно возможных условий прекращения войны, и, по словам высокопоставленного американского чиновника, план предусматривает взаимные уступки.

Как отмечают другие собеседники, украинские и европейские представители пока не понимают, какие последствия может иметь отказ Киева от этого плана. При этом Украина и в дальнейшем зависит от американских разведывательных данных в сфере противовоздушной обороны и от вооружения США, значительная часть которого финансируется европейскими партнерами.

Что стало основой американского плана окончания войны - мнение эксперта

Как писал Главред, политический аналитик Александр Кочетков подчеркнул, что так называемый "тайный план" на самом деле таковым не является. По его словам, о нем было известно еще после переговоров в Стамбуле 2022 года, и все участники того процесса подтверждают, что Россия с тех пор вообще не изменила своих требований.

"В данном случае это вариация плана РФ по захвату по крайней мере части украинской территории и создания хаоса и политического противостояния на остальной неоккупированной территории. Расчет на то, что Украина сама себя уничтожит, и тогда уже Россия сможет и дальше, "дипломатическим" путем, захватить и другие украинские территории, которые ее интересуют", - указал он.

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября сообщил министру армии США Дэниелу Дрисколлу, что готов работать с администрацией Дональда Трампа над новым планом мирного урегулирования войны. Об этом пишет Axios. План предусматривает возможные значительные уступки со стороны Украины, в частности передачу России части территорий, которые сейчас находятся под контролем Киева. Несмотря на это, Зеленский не отверг инициативу, а согласился обсудить ее. В Офисе президента уточнили, что он планирует в ближайшее время поговорить о деталях с Трампом.

В течение последнего месяца США работают над подробным планом завершения войны между Россией и Украиной, сообщила пресс-секретарь администрации президента Дональда Трампа Кэролайн Левитт.

Госсекретарь Марко Рубио, комментируя этот "мирный план", подчеркнул, что Вашингтон формирует предложения с учетом позиций обеих сторон конфликта.

Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Гости будут в восторге от вкуса и попросят добавки: рецепт новогодних бедер

