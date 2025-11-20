Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

Эксперт рассказал, что украинцы могут рассчитывать на сокращение очередей отключений света.

Южноукраинская и Хмельницкая атомные электростанции вернулись к полноценной работе и снова производят максимальное количество электроэнергии после снижения мощности из-за российских атак, сообщило Министерство энергетики.

Пока полностью не восстановилась только Ровенская АЭС. Однако, как отмечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНИАН, украинцам не стоит ожидать существенного улучшения ситуации со светом 21 ноября.

"Завтра вряд ли будет какое-то существенное исправление (графиков отключений света, - ред), но на выходных можно рассчитывать. Здесь будет совпадение восстановления работы подстанций и традиционное для выходных снижение потребления электроэнергии", - отметил эксперт.

Он добавил, что в случае отсутствия новых атак на энергообъекты, на следующей неделе можно ожидать сокращения объема отключений света в среднем до 1,5-2,5 очередей с нынешних 2,5-4.

"В сложных регионах - таких как Днепропетровщина, Киев - объем ограничений может достигать 1,5-3 очереди", - подытожил Омельченко.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Состояние энергосистемы - экспертное мнение

По словам Виталия Зайченко, энергетики активно работают над восстановлением энергетических объектов, что может улучшить ситуацию со светом для населения. Глава Укрэнерго отметил, что в течение зимы графики отключений могут меняться в зависимости от состояния сетей и генерации.

"Могу заверить, что как оператор системы передачи, вместе с владельцами энергетических объектов мы делаем все возможное, чтобы минимизировать или полностью отменить отключения", - подчеркнул Зайченко.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия постоянно производит ракеты и дроны "Шахед", но уже выбирает приоритетные цели для атак из-за ограниченных запасов. По словам эксперта Михаила Гончара, враг действует более локально, сосредотачиваясь на прифронтовых регионах, повреждении энергетических объектов на западе Украины и нарушении работы Одесской области.

Кроме того, графики отключения света в Украине будут действовать также и завтра, 21 ноября. Будут применяться от 2,5 (10 часов) до 4 очередей (16 часов).

Напомним, что руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что нынешняя зима может быть действительно сложной из-за российских ударов по энергосистеме, однако возможности врага ограничены во времени. Россия осуществляет такие атаки только в холодный период, тогда как Украина способна постоянно бить по территории агрессора и ослаблять его потенциал.

