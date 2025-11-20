Укр
США представили Украине мирный план из 28 пунктов - нардеп раскрыл полный текст

Руслана Заклинская
20 ноября 2025, 22:18обновлено 20 ноября, 22:52
Документ предусматривает ряд политических, безопасностных и экономических мер для обеих сторон.
Главное:

  • Мирный план США включает 28 пунктов
  • Россия гарантирует ненападение на Украину и Европу
  • Украина сокращает ВСУ и не вступает в НАТО

США подготовили план, который имеет целью урегулирование войны в Украине. Он состоит из 28 пунктов. Текст мирного плана обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.

Документ предусматривает ряд политических, безопасностных и экономических мер для обеих сторон. План подтверждает суверенитет Украины и предусматривает полное соглашение о ненападении между Украиной, Россией и Европой.

Согласно плану Россия не будет вмешиваться в дела соседних стран, а НАТО не будет расширяться дальше. США предлагают посредничество в диалоге между Россией и НАТО для обеспечения глобальной безопасности и создания условий для экономического развития.

Украина получит гарантии безопасности, однако численность ее вооруженных сил будет ограничена до 600 тысяч человек. Она обязуется закрепить в конституции отказ от вступления в НАТО, а Альянс соглашается не размещать войска на территории Украины. Европейские истребители планируется разместить в Польше.

Гарантии безопасности

США гарантируют безопасность Украине, но при определенных условиях гарантии могут быть аннулированы. В то же время Украина сможет претендовать на членство в ЕС и получить краткосрочные преференции на европейском рынке.

"США получат компенсацию за гарантию. Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантию. Если Россия вторгнется в Украину, кроме решительного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, признание новой территории и все другие преимущества данного соглашения будут отменены. Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной", - говорится в тексте.

Восстановление Украины и санкции

План предусматривает мощный пакет мер по восстановлению Украины, включая создание Фонда развития, инвестиции в технологии, газовую инфраструктуру, восстановление городов и жилых районов, добычу полезных ископаемых и развитие инфраструктуры. Всемирный банк должен разработать специальный пакет финансирования для ускорения этих процессов.

Россия получит постепенную реинтеграцию в мировую экономику, снятие санкций будет обсуждаться поэтапно. США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве в сферах энергетики, инфраструктуры и технологий, а Россия будет приглашена вернуться в G8. Замороженные активы России частично будут инвестированы в восстановление Украины и создание совместных американо-российских проектов.

Ядерный статус и ЗАЭС

В плане предусмотрено создание рабочей группы для контроля выполнения соглашения, закрепление политики ненападения России на Европу и Украину, продление действия договоров о нераспространении ядерного оружия, а также отказ Украины от ядерного статуса. Запорожская атомная электростанция будет работать под наблюдением МАГАТЭ, а энергия будет делиться поровну между Украиной и Россией.

Документ содержит меры для развития образования, толерантности и прав человека, в частности защиту языковых и религиозных меньшинств. "Нацистская идеология" и дискриминационные меры должны быть запрещены.

Территориальные вопросы

Относительно территорий план предусматривает де-факто признание Крыма, Луганской и Донецкой областей за Россией, замораживание Херсона и Запорожья по линии соприкосновения.

В то же время Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами 5 регионов. Согласно документу, украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной. Международное сообщество признает ее территорией, принадлежащей РФ, но российские силы не должны входить в эту зону.

"После согласования будущих территориальных договоренностей и РФ, и Украина обязуются не менять эти договоренности силовым способом. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства", - говорится в тексте.

Гуманитарные вопросы и выполнение

План также включает экономические и гуманитарные положения, в частности свободную транспортировку зерна по Черному морю и создание гуманитарного комитета для обмена пленными и возвращения гражданских. Также Украина должна провести выборы через 100 дней.

Все участники конфликта получат амнистию, а выполнение соглашения будет контролировать Совет мира под председательством президента США Дональда Трампа. За нарушение соглашения предусмотрены санкции.

"После того, как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам для начала выполнения соглашения", - указано в последнем пункте плана.

Почему именно сейчас появился мирный план США - мнение эксперта

В последние дни заметно активизировались дипломатические усилия США по обсуждению плана завершения войны России против Украины. Политический аналитик Александр Кочетков считает, что спешка обусловлена ухудшением ситуации на фронте.

По его словам, Трампу докладывают о сложности обстановки на линии фронта. Поэтому американский лидер стремится договариваться уже сейчас, реализуя то, о чем говорил с Путиным на Аляске. Кочетков подчеркнул, что в случае обвала фронта Кремль будет требовать значительно больше и переговоры придется начинать снова.

Мирный план США - новости по теме

Напомним, администрация Трампа подготовила план завершения войны в Украине, который, по данным Financial Times, фактически приравнивается к капитуляции Украины. План предусматривает сокращение украинской армии вдвое, отказ от части вооружения и территорий Донбасса, а также предоставление русскому языку и РПЦ особого статуса.

Как сообщал Главред, европейские страны отвергли мирный план США. В ЕС подчеркнули, что мир не может базироваться на капитуляции.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября встретился с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и заявил о готовности работать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования войны.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не подтвердил существование совместного мирного плана США и России по завершению войны в Украине. По его словам, Кремль не имеет никакой новой информации.

О персоне: Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко - украинский политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов, член фракции Европейская Солидарность, член украинской делегации в ПАСЕ, президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам.

В августе-ноябре 2014 - председатель Одесского областного совета, депутат Одесского городского совета V и VI созывов (2006-2014), заместитель председателя Одесского горсовета.

В 2005-2014 годах - член Партии регионов, сторонник предоставления русскому языку статуса государственного в Украине.

