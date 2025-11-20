Укр
Популярного российского актера посадили в СИЗО по делу о детской порнографии

Алена Кюпели
20 ноября 2025, 20:50
Владимир Колганов известен по сериалам про "оперов".
Владимира Колганова ждет серьезное разбирательство
Владимира Колганова ждет серьезное разбирательство / Коллаж Главред, фото Стархит

Популярный российский актер Владимир Колганов подозревается в создании и распространении детской порнографии.

Как пишут российские пропагандисты, сейчас актер задержан, в его квартире ведутся обыски. РосСМИ также сообщают, что на странице Колганова в социальной сети висело фото обнаженного ребенка. Следствие предполагает, что актер делал кадры и распространял их в даркнете и на зарубежных сайтах вместе со своим товарищем.

Актер может сесть на 8 лет
Актер может сесть на 8 лет / Фото Instagram/vladimir_kolganov

Владимир Колганов известен по сериалам про "оперов", таким как "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы" и "Убойная сила""Тайны следствия". Также он входит в труппу Александринского театра.

Позже стало известно, что актер уже находится в СИЗО и пробудет там до 17 января. Ему грозит 8 лет лишения свободы, так как Колганов в 2007 и 2015 годах хранил сделанные кадры порнографического характера с участием обнаженных детей.

Золотой шок: муниципальный работник откопал клад, о котором никто не подозревалВидео

15:12

Графики больше не действуют - в Украине ввели экстренные отключения света

14:50

Гости будут в восторге от вкуса и попросят добавки: рецепт новогодних бедер

