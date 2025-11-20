Популярного российского актера посадили в СИЗО по делу о детской порнографии

Кратко:
Популярный российский актер Владимир Колганов подозревается в создании и распространении детской порнографии.
Как пишут российские пропагандисты, сейчас актер задержан, в его квартире ведутся обыски. РосСМИ также сообщают, что на странице Колганова в социальной сети висело фото обнаженного ребенка. Следствие предполагает, что актер делал кадры и распространял их в даркнете и на зарубежных сайтах вместе со своим товарищем.
Владимир Колганов известен по сериалам про "оперов", таким как "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы" и "Убойная сила""Тайны следствия". Также он входит в труппу Александринского театра.
Позже стало известно, что актер уже находится в СИЗО и пробудет там до 17 января. Ему грозит 8 лет лишения свободы, так как Колганов в 2007 и 2015 годах хранил сделанные кадры порнографического характера с участием обнаженных детей.
