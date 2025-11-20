Путинистка Симоньян пожаловалась на то, что у нее выпали волосы.

Маргарита Симоньян лишилась волос / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маргарита Симоньян

Кратко:

Симоньян полысела

Что теперь она собирается делать

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая форсирует и поддерживает террористическое вторжение России в Украину, лишилась своих волос.

Как пишут российские пропагандисты, Симоньян вышла на связь и рассказала, что у нее выпали волосы, поэтому она не сможет выйти в своем привычном виде в эфир.

Маргарита Симоньян / Скрин из видео: youtube.com

По ее словам, она теперь будет появляться в кадре в париках. "Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый, вроде", — призналась украинофобка.

Ранее Главред сообщал, что кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, недавно похоронившая своего мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна после длительной комы, продолжает информировать россиян о течении своего онкологического заболевания.

Также кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала о состоянии своего здоровья. Она призналась, что перенесённой операции оказалось недостаточно для выздоровления, и болезнь перешла на новую стадию.

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

