У Симоньян выпали волосы: что она сказала

Кратко:
- Симоньян полысела
- Что теперь она собирается делать
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая форсирует и поддерживает террористическое вторжение России в Украину, лишилась своих волос.
Как пишут российские пропагандисты, Симоньян вышла на связь и рассказала, что у нее выпали волосы, поэтому она не сможет выйти в своем привычном виде в эфир.
По ее словам, она теперь будет появляться в кадре в париках. "Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый, вроде", — призналась украинофобка.
Ранее Главред сообщал, что кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, недавно похоронившая своего мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна после длительной комы, продолжает информировать россиян о течении своего онкологического заболевания.
Также кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала о состоянии своего здоровья. Она призналась, что перенесённой операции оказалось недостаточно для выздоровления, и болезнь перешла на новую стадию.
О персоне: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.
