Отключения света не повлияют на сумму в платежках - украинцам объяснили почему

Энергетики объясняют, что заметные изменения в платежках появятся не сразу.

https://glavred.info/ukraine/otklyucheniya-sveta-ne-povliyayut-na-summu-v-platezhkah-ukraincam-obyasnili-pochemu-10718516.html Ссылка скопирована

Почему отключения света пока не повлияют на сумму в платежках / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Потребление электроэнергии упало на 20%

Счета за ноябрь, когда было больше всего отключений - будут в декабре

В Украине активно обсуждают влияние отключений света на суммы в платежках за электроэнергию. Известно, что потребление электроэнергии в Украине упало на 20%, однако это не будет пока отображаться в счетах за коммуналку. Об этом рассказал гендиректор YASNO Сергей Коваленко на своей Facebook-странице.

"О счетах за свет. Сегодня много заголовков в стиле: "Счета не уменьшились несмотря на отключение. Почему?" И все это подается как свершившийся факт. На самом деле - нет", - указывает он. видео дня

Коваленко пояснил, что любые отключения неизбежно влияют на уровень потребления электроэнергии. По оперативным данным, объемы использования среди населения снизились примерно на 20%. Соответственно, меньшее потребление должно означать и меньшие счета.

В то же время по его словам, люди все чаще обращаются с вопросом о том, почему, несмотря на уменьшение потребления, общая сумма в платежках не стала ниже.

"Объясню две вещи. Первое. Счета за ноябрь будут в декабре. А массовые отключения начались именно в ноябре. Поэтому никто еще физически не мог увидеть "эффект" в платежках. Плюс октябрь был почти без отключений и значительно холоднее прошлого года. Соответственно, и потребление получилось больше", - добавляет он.

Коваленко также отметил, что средний показатель не отражает ситуацию каждого потребителя.

По его словам, одна категория граждан действительно уменьшила использование электроэнергии на 30%, тогда как другие, наоборот, потребляют больше из-за потребности в обогреве. Он подчеркнул, что обстоятельства остаются сложными, поэтому важно сознательное поведение каждого.

Несмотря на понимание неудобств, связанных с отключениями, Коваленко призвал после появления света не включать все приборы одновременно, а делать это постепенно хотя бы в течение первых 30 минут, чтобы помочь стабилизировать систему.

"И еще одна вещь. Счета важно оплачивать. Потому что это ремонты, восстановление, новые линии, новые трансформаторы", - резюмировал он.

Когда стоит ждать улучшения ситуации со светом - мнение эксперта

Как писал Главред, энергосистема Украины постепенно возвращается к стабильной работе после массированных ударов российских оккупантов. Уже на этой неделе прогнозируется заметное улучшение ситуации с электроснабжением. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, сейчас идет активное восстановление энергосетей. Атомные электростанции уже работают на полную мощность, а высоковольтная инфраструктура постепенно восстанавливается. Процесс ремонта и восстановления энергоснабжения продолжается и демонстрирует положительную динамику.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 ноября во всех областях Украины введут ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Украинская энергосистема находится на грани, а ближайшие месяцы могут принести разные сценарии - от относительно умеренных до масштабных отключений. Об этом заявил энергетический эксперт Украинского института будущего и председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

Из-за ударов РФ по линиям электропередач и трансформаторам часто невозможно передать электроэнергию между регионами, даже когда ее достаточно. Как пояснили в Минэнерго, пропускная способность сетей на данный момент не позволяет обеспечить необходимые объёмы электричества для областей с дефицитом.

Другие новости:

Об источнике: Yasno YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги. По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред