В Украине готовят удешевление газа: Зеленский рассказал, кому снизят стоимость

Ключевые тезисы Зеленского:

В Украине планируют удешевить газ для когенерационных установок

Правительство уже готовит нормативные решения для этого

Кабмин должен срочно завершить конкурсы на строительство новых генераций

В Украине намерены снизить стоимость газа для когенерационных установок - оборудования, которое одновременно производит электрическую и тепловую энергию. Для этого Кабмин уже готовит соответствующие нормативные документы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, правительство также работает над дерегуляцией процедур установки когенерационных установок. Такие действия должны свести к минимуму бюрократические барьеры для граждан и украинского бизнеса.

"Минимум процедур для людей и украинского бизнеса", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что правительство должно обеспечить срочное завершение всех конкурсных процедур по строительству новых генерирующих мощностей. Это фактически означает ускорение создания новых объектов, способных производить электроэнергию.

"Увеличиваем резерв оборудования. Поручил продолжать соответствующую работу с партнерами ради достаточной поддержки нашего восстановления", - добавил он.

Могут ли украинцы остаться без газа - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар рассказал в интервью Главреду, что Россия этой зимой может бить не только по объектам электроэнергетики, но и по всему энергетическому сектору Украины.

Он напомнил, что удары по топливной инфраструктуре Россия наносит системно еще с 2022 года. Под ударом - нефтебазы и нефтеперерабатывающие предприятия, в частности Кременчугский НПЗ, которые отвечают за хранение сырой нефти и производство готового топлива.

"Да, определенная работа проводилась только по линии "Укрэнерго". Если бы в полной мере были реализованы мероприятия по созданию инженерной защиты, особенно второго уровня на подстанциях, ситуация сегодня была бы значительно лучше. А вот в газовом секторе или в секторе генерации электроэнергии вопросы защиты критической инфраструктуры фактически не прорабатывались. Но это уже отдельная тема", - отметил он.

Тарифы для населения - новости Украины

Напомним, в Украине пока коммунальные тарифы не повышают, но в Верховной Раде рассматривают возможность подорожания уже в следующем году. Нардеп Сергей Нагорняк отметил, что государственная поддержка должна предоставляться только определенным категориям населения, а остальные будут платить по рыночным ценам.

Также 1 декабря большинство украинцев будут получать газ от "Нафтогаза" по фиксированному тарифу 7,96 грн/м³. Цена сохранится до 30 апреля 2026 года благодаря мораторию на повышение тарифов.

Как сообщал Главред, с 1 декабря 2025 года Новая почта меняет тарифы на ряд услуг. Подорожает доставка документов и посылок.

