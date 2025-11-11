Каким будет тариф на газ с 1 декабря: украинцам назвали цену за кубометр

В компании, которая поставляет газ большинству украинцев, сообщили, изменится ли тариф на газ с начала нового месяца.

Какую цену на газ установила компания в первый месяц зимы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

В декабре украинцы будут платить за газ почти 8 гривен за кубометр

Тариф на газ будет оставаться неизменным еще несколько месяцев

Страна-агрессор Россия в последнее время усилила удары по Украине, особенно по энергетической и газовой инфраструктуре страны. Из-за этого эксперты начали предупреждать украинцев о возможном повышении тарифов как и на электроэнергию, так и на газ.

Компания "Нафтогаз" обнародовала информацию о том, изменятся ли тарифы на газ для бытовых потребителей в последний месяц 2025 года и сколько будут платить украинцы.

Каким будет тариф на газ с 1 декабря

Клиентами "Нафтогаза" являются 98% населения Украины, поэтому с первого декабря компания будет поставлять большинству бытовых потребителей газ по тарифу 7,96 гривен за кубометр.

Причиной этого является продление действия тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года в связи с принятым мораторием на повышение цен на газ.

Что будет с тарифами на газ в ближайшее время

Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сохранение фиксированной цены на природный газ для бытовых потребителей. В ближайшее время правительство должно принять соответствующее постановление. Поэтому населению не придется платить больше.

Оплата газа в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, плату за доставку газа начисляют всем абонентам без исключения. Это касается и пенсионеров, независимо от объемов потребления.

Ранее сообщалось, что уже с 1 января 2026 года украинцы получат обновленные платежки за доставку газа. Несмотря на то, что тариф скорее всего останется неизменным, общая сумма в квитанции может измениться.

Накануне стало известно, что в ближайшее время правительство не будет поднимать тарифы на газ. Кабмин примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей.

Об источнике: Нафтогаз Украины Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

