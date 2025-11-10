Доллар дешевеет на глазах, евро резко взлетел: свежий курс валют на 11 ноября

Национальный банк Украины ослабил доллар в начале недели.

Курс валют на 11 ноября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 11 ноября

На сколько подорожало евро

Какой курс злотого 11 ноября

На вторник, 11 ноября, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара. Единая европейская валюта и злотый взамен подорожали. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 11 ноября установлен на уровне 41,96 грн/доллар. Американская валюта подешевела на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

В то же время евро продолжает укрепляться. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,54 грн/евро. Единая европейская валюта подорожала на 3 копейки.

На межбанковском рынке 10 ноября доллар покупали за 41,92 грн, а продавали за 41,95 грн. Наличный курс продажи доллара остался без изменений и составляет 42,20 грн, тогда как евро подорожал на 4 копейки, до 48,90 грн.

Курс злотого на 11 ноября

Национальный банк Украины также обновил официальный курс польского злотого. На 11 ноября он составляет 11,47 грн/злотый, что на 5 копеек больше, чем днем ранее. Для сравнения, 10 ноября злотый оценивался в 11,42 гривны.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара в ноябре - прогноз экономиста

Экономист Андрей Новак в комментарии Главреду спрогнозировал стабильность курса доллара и евро в ноябре. По его словам, золотовалютные резервы НБУ достигли рекордной отметки - 44 миллиарда долларов, что превышает показатели даже лучших мирных лет.

"Мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на бирже, ни в банках. Нет очередей возле пунктов обмена, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке", - пояснил Новак.

Курс валют - последние новости

Напомним, на понедельник, 10 ноября, Нацбанк зафиксировал незначительные изменения валютных курсов. Доллар США подешевел до 41,98 грн, евро почти не изменился - 48,51 грн, а злотый вырос до 11,42 грн.

Также директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в середине ноября ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть от нескольких факторов, главным из которых является энергетический фактор. По его прогнозу, курс доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,2 грн, а евро - 48-49,5 грн.

Как сообщал Главред, в ноябре курс доллара и евро в Украине несколько снизился, однако не стоит спешить с продажей валюты. Экономист Андрей Забловский советует формировать сбалансированный инвестиционный портфель, который должен состоять из 60% валюты, 30% гривневых активов и 10% банковских металлов.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

