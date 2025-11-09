Плата за доставку газа в Украине: существует ли льгота для пенсионеров

Единственный способ не платить за доставку газа - это полное отключение от газовых сетей.

Освобождаются ли пенсионеры от уплаты за доставку газа / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основные факты из новости:

Льгот на доставку газа нет

Отключение - единственный способ не платить

Передача показателей - важна для точного расчета

Рост тарифов на коммунальные услуги болезненно ударил по кошелькам украинских пенсионеров. Особенно ощутимым стал платеж за доставку газа - даже для тех, кто фактически им не пользуется.

Как выяснилось, никаких специальных льгот для пожилых людей в этом вопросе не предусмотрено. Главред рассказывает все нюансы, которые связаны с этим вопросом.

Доставка газа - обязательная для всех

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг четко определяет: плату за доставку газа начисляют всем абонентам без исключения. Это касается и пенсионеров, независимо от объемов потребления. Единственный способ избежать этого платежа - полностью отключиться от газовых сетей, подав соответствующее заявление оператору.

Как формируются начисления

Плата не зависит от фактического использования газа.

Она автоматически начисляется всем, кто подключен к сети.

Чтобы избежать ошибочных начислений, важно ежемесячно передавать показания счетчика с 1 по 5 число.

Тарифы остаются стабильными - пока что

Главным поставщиком газа в Украине остается "Нафтогаз" с тарифом 7,96 грн за кубометр. Правительство продлило действие льготных цен для населения и бюджетных учреждений до 31 марта 2026 года. В то же время на рынке работают еще восемь компаний, и их тарифы могут отличаться.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

Что известно о коммунальных тарифах в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что из-за постоянного роста стоимости жизни все больше украинцев пытаются найти способы сэкономить. Один из самых распространенных вопросов в последнее время - нужно ли платить за доставку газа, если фактически им не пользуешься.

Как пояснили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), платеж за распределение газа обязаны осуществлять все потребители, подключенные к газовым сетям, независимо от объемов использования топлива.

Кроме того, начиная с 1 января 2026 года, украинцы получат обновленные квитанции за услугу доставки газа. Хотя сам тариф, скорее всего, не изменится, общая сумма в платежке может быть другой. Это связано с тем, что размер платы напрямую зависит от объема газа, который был потреблен за предыдущий так называемый "газовый год".

Об источнике: Нафтогаз Украины Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

