Коммунальные платежи "похудеют" на 75%: кого из украинцев ждет солидная скидка

Украинцы могут воспользоваться 75% скидкой на оплату ЖКХ

Скидка действует только в пределах норм потребления

Лица, имеющие статус участника боевых действий (УБД), могут воспользоваться 75% скидкой на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Такая социальная гарантия закреплена в статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты", напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда в Запорожской области.

Что входит в перечень услуг со скидкой

Льгота распространяется на оплату:

проживания (квартплаты) — в пределах установленных нормативов (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью);

газа (в том числе сжиженного для бытовых нужд);

электроэнергии;

водоснабжения и водоотведения;

вывоза бытовых отходов;

твердого топлива — для тех, кто живёт в домах без центрального отопления.

Скидка действует только в пределах норм потребления, определённых законодательством.

Кто ещё имеет право на льготу

Помимо самих УБД, право на такую скидку предоставляется и членам их семей, если они проживают совместно. К ним относятся:

супруг или супруга;

дети до 18 лет;

взрослые дети с инвалидностью I или II группы, а также с инвалидностью с детства;

лицо, осуществляющее уход за ветераном с инвалидностью I группы, если он не женат/не замужем;

родители, утратившие трудоспособность;

опекуны или попечители, если проживают с УБД в одном доме.

Как сэкономить на коммуналке: советы экспертов

Специалисты Фонда энергосбережения поделились практическими рекомендациями по снижению расходов на электроэнергию.

Они советуют при выборе бытовой техники учитывать её энергетический класс — устройства с маркировкой "А" потребляют значительно меньше электричества и помогут сэкономить. Кроме того, уменьшить потребление энергии можно, если стирать при низких температурах и не включать приборы, когда они загружены не полностью.

