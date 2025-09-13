Коммунальные платежи "похудеют" на 75%: кого из украинцев ждет солидная скидка

Важное:
- Украинцы могут воспользоваться 75% скидкой на оплату ЖКХ
- Скидка действует только в пределах норм потребления
Лица, имеющие статус участника боевых действий (УБД), могут воспользоваться 75% скидкой на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Такая социальная гарантия закреплена в статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты", напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда в Запорожской области.
Что входит в перечень услуг со скидкой
Льгота распространяется на оплату:
- проживания (квартплаты) — в пределах установленных нормативов (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью);
- газа (в том числе сжиженного для бытовых нужд);
- электроэнергии;
- водоснабжения и водоотведения;
- вывоза бытовых отходов;
- твердого топлива — для тех, кто живёт в домах без центрального отопления.
Скидка действует только в пределах норм потребления, определённых законодательством.
Кто ещё имеет право на льготу
Помимо самих УБД, право на такую скидку предоставляется и членам их семей, если они проживают совместно. К ним относятся:
- супруг или супруга;
- дети до 18 лет;
- взрослые дети с инвалидностью I или II группы, а также с инвалидностью с детства;
- лицо, осуществляющее уход за ветераном с инвалидностью I группы, если он не женат/не замужем;
- родители, утратившие трудоспособность;
- опекуны или попечители, если проживают с УБД в одном доме.
Как сэкономить на коммуналке: советы экспертов
Специалисты Фонда энергосбережения поделились практическими рекомендациями по снижению расходов на электроэнергию.
Они советуют при выборе бытовой техники учитывать её энергетический класс — устройства с маркировкой "А" потребляют значительно меньше электричества и помогут сэкономить. Кроме того, уменьшить потребление энергии можно, если стирать при низких температурах и не включать приборы, когда они загружены не полностью.
Об источнике: Пенсионный фонд
Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.
