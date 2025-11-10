Урезание платежек из-за обстрелов: эксперт о том, на что рассчитывать украинцам

Даже короткие отключения напрямую влияют на конечную сумму в счетах, считает Сергей Дяченко.

Важное из заявлений экспертов:

Нет прямой зависимости между счетами и отключениями, считает Щедрин

Даже короткие отключения напрямую влияют на конечную сумму, говорит Дяченко

Отключения электроэнергии сами по себе не влияют на сумму в платежках потребителей, ведь позднее люди пытаются наверстать упущенное, считает директор Центра прикладных исследований Юрий Щедрин.

По его мнению, отключения электроэнергии практически не влияют на суммы в платежках украинцев, а разница в начислениях может быть, но она несущественна.

"Нет прямой зависимости между счетами и отключениями. Потому что пиковая нагрузка все равно есть – просто она смещается на другое время", – пояснил собеседник.

В свою очередь эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко говорит, что даже короткие отключения напрямую влияют на конечную сумму в счетах, ведь во время отсутствия света электроэнергия просто не потребляется.

"Если нет электроэнергии, мы ее не используем, и это время просто не оплачиваем. Здесь все однозначно", – уточнил он.

По его словам, то, что счета за потребленную электроэнергию в период "блэкаутов" почти не уменьшаются, объясняется тем, что отключения пока имеют небольшой масштаб.

"Если света нет всего несколько часов в день – 5-10% времени – это почти не влияет. Но когда отключения продолжаются 20-30% времени, тогда разницу уже можно увидеть", – добавил Дяченко.

Угроза блэкаута: мнение эксперта

Специалист по вопросам государственной политики в сфере энергетики Геннадий Рябцев подчеркнул, что России не удастся полностью разрушить украинскую энергосистему. По его словам, возможные перебои с электричеством будут происходить исключительно по решению диспетчеров "Укрэнерго", а не вследствие действий агрессора.

Ранее украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ. Потребители могут получить бонус за оплату платежки.

Напомним, Главред писал, что в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.

