Могут начаться сверхжесткие графики отключений: эксперт озвучил опасный прогноз

О чем идет речь:
- Энергосистема Украины имеет три сценария развития
- Оптимистический вариант возможен при условии прекращения атак
- Худший сценарий предусматривает долговременные отключения до 16-17 часов
Украинская энергосистема находится в критическом состоянии, и ближайшие месяцы могут принести различные варианты развития событий - от умеренных отключений до масштабных ограничений.
Об этом заявил энергетический эксперт Украинского института будущего, председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире телеканала Эспрессо.
Оптимистичный прогноз
По словам Игнатьева, если российские войска прекратят атаки на объекты генерации и передачи электроэнергии, Украина сможет использовать аварийный запас и в течение месяца восстановить ключевые подстанции. В таком случае отключения света останутся только в утренние и вечерние часы и будут длиться не более 2-3 часов.
Реалистичный сценарий
Менее благоприятный вариант предусматривает продолжение атак на энергетическую инфраструктуру, в частности на левобережную часть страны. В то же время восстановительные работы будут продолжаться, а на правобережье будут действовать графики отключений, которые будут оставаться относительно лояльными для населения.
Худшее развитие событий
Эксперт предупреждает: если удары будут направлены на мощные электроподстанции, Украина может перейти на долговременные графики отключений. Речь идет об ограничении на 16-17 часов с короткими перерывами в 2-3 часа. Это фактически будет означать отсутствие стабильного электроснабжения. Дополнительным риском являются зимние морозы, ведь в холодную погоду резко возрастает потребление электроэнергии, особенно для отопления.
Таким образом, будущее украинской энергосистемы зависит от интенсивности атак и скорости восстановления критической инфраструктуры.
Прогноз эксперта относительно энергосистемы Украины
Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду заявил о том, что для восстановления поврежденной РФ энергетической инфраструктуры Украины необходимо гораздо больше времени.
"Ситуация действительно драматическая, но при этом были сделаны запасы оборудования и проработаны алгоритмы восстановления. Однако сейчас у энергосистемы нет того запаса мощностей, который был раньше. Установка дополнительных генерирующих мощностей на тепловых электростанциях или ГЭС - это, конечно, не недели и не месяцы: такие работы часто измеряются годами", - подчеркнул он.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС возобновили полную работу после снижения мощности из-за российских атак, сообщило Минэнерго. Эксперт Владимир Омельченко отметил, что на выходных возможно уменьшение отключений.
Также премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине в ближайшие дни могут сократиться графики отключений электроэнергии. Она отметила, что министерства и компании уже получили соответствующие задания.
Как сообщал Главред, электроэнергию в Украине не всегда удается доставить к потребителям из-за ударов РФ по линиям передач и трансформаторам. Минэнерго сообщает, что пропускной способности сетей недостаточно для поставки в регионы с дефицитом, поэтому применяют почасовые отключения.
Кто такой Станислав Игнатьев?
Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред