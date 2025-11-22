Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

Кратко:
- 23 ноября ограничения электроэнергии будут в большинстве регионов
- Почасовые отключения будут длиться с 00:00 до 23:59
- Объем ограничений - от 1 до 2,5 очередей
В воскресенье, 23 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщило Укрэнерго.
По данным компании, почасовые отключения для населения и промышленных потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59. Объем ограничений электроэнергии - от 1 до 2,5 очередей.
"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.
В то же время в Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут меняться. Энергетики советуют потребителям следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призвали украинцев.
Почему графики часто меняются - объяснение эксперта
После массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире КИЕВ24 объяснил это необходимостью переконфигурации системы.
"Сейчас действуют в основном резервные линии питания, и если на эти линии нагружается большое количество потребителей, то они могут выходить из строя, это вызывает дополнительные проблемы. Поэтому нужно менять графики в ручном режиме", - пояснил он.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС возобновили полную работу после снижения мощности из-за российских атак, сообщило Минэнерго. Эксперт Владимир Омельченко отметил, что на выходных возможно уменьшение отключений.
Также премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине в ближайшие дни могут сократиться графики отключений электроэнергии. Она отметила, что министерства и компании уже получили соответствующие задания.
Как сообщал Главред, электроэнергию в Украине не всегда удается доставить к потребителям из-за ударов РФ по линиям передач и трансформаторам. Минэнерго сообщает, что пропускной способности сетей недостаточно для поставки в регионы с дефицитом, поэтому применяют почасовые отключения.
О компании: Укрэнерго
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
