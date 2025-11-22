Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

Ограничения электроэнергии будут в большинстве регионов Украины.

https://glavred.info/ukraine/svet-budut-vyklyuchat-ne-vezde-poyavilis-grafiki-otklyucheniy-na-23-noyabrya-10717988.html Ссылка скопирована

Графики отключения света на 23 ноября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

23 ноября ограничения электроэнергии будут в большинстве регионов

Почасовые отключения будут длиться с 00:00 до 23:59

Объем ограничений - от 1 до 2,5 очередей

В воскресенье, 23 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщило Укрэнерго.

По данным компании, почасовые отключения для населения и промышленных потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59. Объем ограничений электроэнергии - от 1 до 2,5 очередей.

видео дня

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

В то же время в Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут меняться. Энергетики советуют потребителям следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призвали украинцев.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Почему графики часто меняются - объяснение эксперта

После массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире КИЕВ24 объяснил это необходимостью переконфигурации системы.

"Сейчас действуют в основном резервные линии питания, и если на эти линии нагружается большое количество потребителей, то они могут выходить из строя, это вызывает дополнительные проблемы. Поэтому нужно менять графики в ручном режиме", - пояснил он.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС возобновили полную работу после снижения мощности из-за российских атак, сообщило Минэнерго. Эксперт Владимир Омельченко отметил, что на выходных возможно уменьшение отключений.

Также премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине в ближайшие дни могут сократиться графики отключений электроэнергии. Она отметила, что министерства и компании уже получили соответствующие задания.

Как сообщал Главред, электроэнергию в Украине не всегда удается доставить к потребителям из-за ударов РФ по линиям передач и трансформаторам. Минэнерго сообщает, что пропускной способности сетей недостаточно для поставки в регионы с дефицитом, поэтому применяют почасовые отключения.

Читайте также:

О компании: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред