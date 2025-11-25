Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

Кратко:
- 26 ноября свет будут выключать во всех регионах
- Графики отключений будут длиться с 00:00 до 23:59
- Электроэнергии не будет до 10 часов
В среду, 26 ноября, в Украине будут действовать графики отключений света. Электроэнергию будут выключать во всех регионах Украины. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Графики отключения света на 26 ноября
Завтра, 26 ноября, для бытовых потребителей будут действовать ограничения объемом от 0,5 до 2,5 очередей с 00:00 до 23:59.
В то же время будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В Укрэнерго предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.
Что будет со светом зимой - мнение эксперта
Ситуация со светом зимой может улучшиться, ведь энергетики активно работают над восстановлением объектов. Такой прогноз дает глава Укрэнерго Виталий Зайченко. Он отметил, что графики отключений могут меняться в течение сезона.
"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - добавил Зайченко.
Отключение света - последние новости
Как сообщал Главред, отключения света не повлияют на сумму в платежках за электроэнергию. Об этом сообщал гендиректор YASNO Сергей Коваленко. Он пояснил, что любые отключения неизбежно влияют на уровень потребления электроэнергии. А поскольку объемы потребления среди населения уменьшились, то соответственно меньшее потребление должно означать и меньшие счета.
Напомним, в ночь на 24 ноября российские оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей. Самая сложная ситуация на Днепропетровщине, поскольку там без света оказалось более 60 тыс. потребителей.
Кроме того, премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
