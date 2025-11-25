Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

Графики отключения света будут действовать во всех регионах Украины.

26 ноября свет будут выключать во всех регионах

Графики отключений будут длиться с 00:00 до 23:59

Электроэнергии не будет до 10 часов

В среду, 26 ноября, в Украине будут действовать графики отключений света. Электроэнергию будут выключать во всех регионах Украины. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Графики отключения света на 26 ноября

Завтра, 26 ноября, для бытовых потребителей будут действовать ограничения объемом от 0,5 до 2,5 очередей с 00:00 до 23:59.

В то же время будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Укрэнерго предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Что будет со светом зимой - мнение эксперта

Ситуация со светом зимой может улучшиться, ведь энергетики активно работают над восстановлением объектов. Такой прогноз дает глава Укрэнерго Виталий Зайченко. Он отметил, что графики отключений могут меняться в течение сезона.

"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - добавил Зайченко.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, отключения света не повлияют на сумму в платежках за электроэнергию. Об этом сообщал гендиректор YASNO Сергей Коваленко. Он пояснил, что любые отключения неизбежно влияют на уровень потребления электроэнергии. А поскольку объемы потребления среди населения уменьшились, то соответственно меньшее потребление должно означать и меньшие счета.

Напомним, в ночь на 24 ноября российские оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей. Самая сложная ситуация на Днепропетровщине, поскольку там без света оказалось более 60 тыс. потребителей.

Кроме того, премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

