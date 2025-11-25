Укр
Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

Инна Ковенько
25 ноября 2025, 19:01
Графики отключения света будут действовать во всех регионах Украины.
Графики отключения света на 26 ноября
Графики отключения света на 26 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • 26 ноября свет будут выключать во всех регионах
  • Графики отключений будут длиться с 00:00 до 23:59
  • Электроэнергии не будет до 10 часов

В среду, 26 ноября, в Украине будут действовать графики отключений света. Электроэнергию будут выключать во всех регионах Украины. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

видео дня

Графики отключения света на 26 ноября

Завтра, 26 ноября, для бытовых потребителей будут действовать ограничения объемом от 0,5 до 2,5 очередей с 00:00 до 23:59.

В то же время будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Укрэнерго предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света, графики отключения инфографика / Инфографика: Главред

Что будет со светом зимой - мнение эксперта

Ситуация со светом зимой может улучшиться, ведь энергетики активно работают над восстановлением объектов. Такой прогноз дает глава Укрэнерго Виталий Зайченко. Он отметил, что графики отключений могут меняться в течение сезона.

"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - добавил Зайченко.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, отключения света не повлияют на сумму в платежках за электроэнергию. Об этом сообщал гендиректор YASNO Сергей Коваленко. Он пояснил, что любые отключения неизбежно влияют на уровень потребления электроэнергии. А поскольку объемы потребления среди населения уменьшились, то соответственно меньшее потребление должно означать и меньшие счета.

Напомним, в ночь на 24 ноября российские оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей. Самая сложная ситуация на Днепропетровщине, поскольку там без света оказалось более 60 тыс. потребителей.

Кроме того, премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

