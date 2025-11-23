Укр
Как сохранить холодильник во время отключений света: действенные способы

Инна Ковенько
23 ноября 2025, 01:30
Главред поделится действенными методами, как уберечь технику от негативных последствий перепадов напряжения.
Как сохранить холодильник во время отключений света
Как сохранить холодильник во время отключений света / Коллаж: Главреж, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как сохранить температуру в холодильнике
  • Сколько времени холодильник держит холод без света
  • Как защитить холодильник от перепадов напряжения

Во время длительных или частых отключений электроэнергии украинцы все чаще задумываются, сколько времени холодильник может держать холод без света и как защитить технику от скачков напряжения. Главред расскажет, от чего зависит длительность сохранения холода и как уберечь сам холодильник.

О том, как защитить холодильник во время отключений света рассказывают в VoltMarket.ua.

Сколько времени холодильник держит холод без света

Продолжительность автономной работы холодильника зависит от его возраста, модели, типа системы охлаждения и температуры в доме.

Современные холодильники (No Frost, модели до 10 лет) могут держать холод 8-10 часов, если дверцу не открывать слишком часто.

Старые модели, особенно советские или приобретенные более 10 лет назад, теряют холод уже через 3-4 часа после отключения света

Холодильники с капельной системой могут начать "течь" через 2-3 часа, что приводит к намоканию и возможной порче продуктов. В таких моделях важно периодически проверять наличие воды и состояние продуктов.

Как сохранить температуру в холодильнике?

Рекомендуем воспользоваться простым и эффективным способом, который поможет поддерживать низкую температуру в холодильнике. Замороженные пакеты, контейнеры или гели могут помочь сохранить холод внутри камеры холодильника.

Заморозьте контейнеры пока есть свет, а во время отключений переложите их в холодильник. Если у вас нет специальных аккумуляторов холода, тогда подойдут даже пластиковые бутылки с водой.

Как защитить холодильник от перепадов напряжения

Перепады напряжения после включения электроснабжения - одна из основных причин поломок бытовой техники. Рекомендуем не включать холодильник сразу после восстановления света. Дайте сети стабилизироваться и подождите 10-15 минут.

Если нет возможности каждый раз вручную выключать технику, стоит установить дополнительную защиту.

Один из доступных вариантов - реле контроля напряжения. Оно автоматически отключает питание, если в сети возникают колебания, и снова подключает приборы, когда показатели возвращаются к норме.

Другим эффективным методом является установка стабилизатора напряжения. Он поддерживает стабильный уровень электроэнергии и уменьшает риск повреждения холодильника. Главное подобрать модель, соответствующую мощности вашей техники, и установить ее согласно инструкции производителя.

Эти простые действия помогут избежать поломок и обеспечить безопасное хранение продуктов даже в условиях нестабильного электроснабжения.

Смотрите видео о том, как сохранить холодильник при отключении света:

@voltmarket.ua Защита холодильника от скачков напряжения. Реле или стабилизатор? #стабилизаторнапруги #реленапруги#зубр @VoltMarket.ua магазин ♬ оригинальный звук - VoltMarket.ua магазин

Что известно о "Вольтмаркете"

"Вольтмаркет" - сеть магазинов стабильного электропитания, которая предоставляет полный спектр услуг, связанный с реализацией, монтажом и обслуживанием современного электротехнического оборудования.

