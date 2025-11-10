Забудьте о размораживании холодильника навсегда: мастера поделились действенным методом

Основное:
- Лед в холодильнике появляется из-за плохо закрытой дверцы, горячей пищи и забитого дренажа
- Мастера советуют протирать стенки глицерином или оливковым маслом
Даже самые современные модели холодильников не застрахованы от проблемы намерзания льда на стенках. Это не только создает неудобства во время пользования, но и снижает эффективность охлаждения, заставляя технику потреблять больше электроэнергии.
Почему появляется лед: типичные причины
Специалисты по ремонту бытовой техники объясняют: образование слоя инея - следствие нарушения микроклимата внутри камеры, пишет ТСН. Самые распространенные причины:
- Плохо закрытая дверца или изношенный уплотнитель, через который попадает теплый воздух.
- Частое открывание холодильника, особенно летом.
- Горячие блюда, которые выделяют влагу, оседающую на стенках.
- Забитое дренажное отверстие, из-за чего вода не стекает, а замерзает.
Как предотвратить намерзание: простые шаги
Мастера советуют регулярно проверять состояние уплотнителя - если он потерял эластичность, его стоит смазать вазелином или силиконом. Также важно:
- Очищать дренажное отверстие пластиковой палочкой или мягкой проволокой.
- Контролировать температуру: в холодильнике - +3...+5°C, в морозильной камере - около -18°C.
- Хранить еду в контейнерах или под пленкой, чтобы избежать испарения влаги.
Лайфхак от мастеров: глицерин
После размораживания холодильника протрите его стенки раствором глицерина или оливкового масла. Такая пленка препятствует оседанию влаги и образованию льда. Метод безопасен, не влияет на вкус и запах продуктов, а также продлевает срок службы техники.
Что еще полезного стоит прочитать:
- Как быстро отчистить холодильник: гениальный фокус удивит своей простотой
- Многие используют холодильник неправильно: какие продукты нельзя замораживать
- Один способ очистки нержавейки покорил Сеть: холодильник блестит, как зеркало
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред