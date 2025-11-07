Один способ очистки нержавейки покорил Сеть: холодильник блестит, как зеркало

Для чистки лучше всего использовать мягкую микрофибровую салфетку и нейтральное чистящее средство.

https://glavred.info/lifehack/odin-sposob-ochistki-nerzhaveyki-pokoril-set-holodilnik-blestit-kak-zerkalo-10713305.html Ссылка скопирована

Как следить за чистотой холодильника / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Полезные заметки"

Вы узнаете:

Как правильно ухаживать за нержавейкой

Что категорически нельзя использовать при уборке

Как предотвратить появление отпечатков и пятен

Уход за нержавеющей сталью, особенно за бытовыми приборами вроде холодильников, может оказаться куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Этот материал требует бережного обращения и правильного выбора чистящих средств, иначе вместо блестящей поверхности можно получить мутные пятна и царапины, пишет Martha Stewart.

видео дня

Как правильно ухаживать за нержавейкой

Эксперты советуют помнить: нержавеющая сталь имеет характерную направленную текстуру — "волокна". Чтобы сохранить зеркальный блеск, необходимо очищать поверхность строго по направлению этих волокон, а не против них.

Для чистки лучше всего использовать мягкую микрофибровую салфетку и нейтральное чистящее средство с pH около 7. Агрессивные химикаты, аммиак, отбеливатели или спиртосодержащие спреи оставляют разводы, повреждают покрытие и делают сталь тусклой.

Распылите небольшое количество средства на поверхность, затем аккуратно протрите салфеткой длинными плавными движениями вдоль текстуры металла. После этого отполируйте насухо чистой сухой тканью — это придаст изделию равномерный блеск и уберёт следы влаги.

Что категорически нельзя использовать

Самая частая ошибка — применение жёстких губок, металлических щёток или абразивных порошков. Они царапают нержавейку, из-за чего со временем появляются полосы и тусклые участки. Не рекомендуется и слишком активно тереть — чрезмерное давление также повреждает поверхность.

Неподходящие средства могут разрушить тонкий защитный слой, который придаёт нержавейке её узнаваемое сияние. Как только он стирается, следы от пальцев и пятна начинают появляться значительно чаще.

/ Главред

Как предотвратить появление отпечатков и пятен

Пятна от пальцев возникают из-за контакта кожного жира с гладкой поверхностью. Чтобы избежать этого, специалисты советуют после чистки нанести тонкий слой минерального масла и отполировать поверхность мягкой тканью. Такой барьер уменьшает загрязнение и облегчает последующую уборку.

Для ежедневного ухода достаточно быстро протирать технику слегка влажной микрофибровой салфеткой. Это поможет сохранить блеск и избежать накопления жира и пыли.

Полезные советы от экспертов

Всегда мойте и вытирайте руки перед тем, как трогать дверцы холодильника или духовки — остатки кремов и масел быстро оставляют следы. Установите удобные ручки или рейлинги, чтобы меньше касаться основной поверхности.

Храните чистую салфетку из микрофибры в ящике или на крючке — пригодится для быстрой уборки после готовки. Регулярно меняйте тряпки и губки: загрязнённые ткани не очищают, а наоборот — размазывают жир по поверхности.

Следуя этим несложным правилам, можно надолго сохранить нержавеющую сталь идеально чистой, блестящей и без разводов — без необходимости в дорогостоящих средствах и агрессивной химии.

Как отчистить холодильник - советы экспертов

Если внутри холодильника появились тёмные пятна или следы плесени, можно использовать простое и безопасное домашнее средство. Смешайте соль и белый уксус до образования густой пасты, нанесите её на поражённые места и оставьте на 5–10 минут. После этого аккуратно протрите поверхность мягкой тканью. Такая смесь эффективно очищает загрязнения, а уксус дополнительно дезинфицирует и уничтожает споры плесени, предотвращая их повторное появление.

Смотрите видео - как отмыть холодильник:

Эксперт подробно рассказал, как правильно мыть холодильник, не повреждая его поверхность. Для начала он советует использовать две разные микрофибровые салфетки: одну — для удаления моющего средства и загрязнений, другую — для полировки стеклянных полок без разводов.

Для труднодоступных мест специалист рекомендует использовать специальные палочки или шпатели, обернутые микрофиброй, чтобы очистить щели, не повредив материал. Для лучшей видимости во время уборки автор советует пользоваться компактным магнитным фонариком, который удобно закрепить внутри холодильника. Перед началом чистки следует полностью освободить камеру и вымыть все съёмные контейнеры отдельно.

Ранее сообщалось о том, как правильно хранить любимый продукт в холодильнике. Сыр - капризный продукт из-за высокого содержания влаги.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему лук не стоит хранить в холодильнике. Эксперт рассказала, как правильно хранить лук, чтобы он оставался свежим месяцами.

Больше новостей:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред