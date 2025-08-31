Как быстро отчистить холодильник: гениальный фокус удивит своей простотой

Уксус содержит уксусную кислоту, которая эффективно уничтожает бактерии, но при этом безопасна для продуктов.

https://glavred.info/lifehack/kak-bystro-otchistit-holodilnik-genialnyy-fokus-udivit-svoey-prostotoy-10694249.html Ссылка скопирована

Как быстро отмыть холодильник / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, OLX

Вы узнаете:

Чистка холодильника помогает избежать пищевых отравлений

Уксус содержит уксусную кислоту, которая эффективно уничтожает бактерии

Регулярная чистка холодильника помогает избежать пищевых отравлений и неприятных запахов.

И сделать это можно всего за несколько минут с помощью подручных средств — белого уксуса и соли, пишет Express.

Что делать, если в холодильнике появились тёмные пятна или плесень

Смешайте белый уксус и соль до состояния пасты, нанесите её на проблемные участки, оставьте на 5–10 минут, затем протрите тряпкой. Такая смесь отлично справляется с загрязнениями, а уксус дезинфицирует и устраняет споры плесени.

Почему это работает

Уксус содержит уксусную кислоту, которая эффективно уничтожает бактерии, но при этом безопасна для продуктов. А соль усиливает эффект, действуя как мягкий абразив и дополнительный антисептик.

Как убрать неприятный запах из холодильника / Главред

Порядок действий:

Уберите все продукты из холодильника, выньте полки и замочите их в тёплой воде с моющим средством.

Распылите уксус по внутренним стенкам или нанесите его с помощью тряпки.

Протрите чистой тканью насухо.

Для стойких пятен — используйте пасту из соли и уксуса.

В конце — вытрите холодильник насухо, проветрите и расставьте продукты обратно.

В результате — чистый холодильник без химии, с приятным запахом и без риска для здоровья. Уборка займёт меньше 10 минут.

Разрезанный лимон в холодильнике: лайфхак от экспертов

Полную уборку холодильника желательно проводить раз в 3–6 месяцев, но протирать полки и внутренние поверхности стоит чаще — это поможет избежать неприятных запахов и скопления грязи. Чтобы сохранить свежесть, многие используют разрезанный лимон, оставляя его внутри на полке. Однако если запах устойчивый, может потребоваться более мощное средство.

Смотрите видео - секрет хранения продуктов в холодильнике:

В выпуске рубрики "Знаю – потребляю" Константин Грубич рассказал, как правильно хранить продукты в холодильнике. Материал был опубликован на сайте ТСН.

Автор объяснил назначение каждого отсека холодильника. Зрители узнали, где лучше хранить каждый продукт.

Ранее сообщалось о том, как правильно хранить любимый продукт в холодильнике. Сыр - капризный продукт из-за высокого содержания влаги.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему лук не стоит хранить в холодильнике. Эксперт рассказала, как правильно хранить лук, чтобы он оставался свежим месяцами.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред