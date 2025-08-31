Как быстро отчистить холодильник: гениальный фокус удивит своей простотой

Вы узнаете:
Регулярная чистка холодильника помогает избежать пищевых отравлений и неприятных запахов.
И сделать это можно всего за несколько минут с помощью подручных средств — белого уксуса и соли, пишет Express.
Что делать, если в холодильнике появились тёмные пятна или плесень
Смешайте белый уксус и соль до состояния пасты, нанесите её на проблемные участки, оставьте на 5–10 минут, затем протрите тряпкой. Такая смесь отлично справляется с загрязнениями, а уксус дезинфицирует и устраняет споры плесени.
Почему это работает
Уксус содержит уксусную кислоту, которая эффективно уничтожает бактерии, но при этом безопасна для продуктов. А соль усиливает эффект, действуя как мягкий абразив и дополнительный антисептик.
Порядок действий:
- Уберите все продукты из холодильника, выньте полки и замочите их в тёплой воде с моющим средством.
- Распылите уксус по внутренним стенкам или нанесите его с помощью тряпки.
- Протрите чистой тканью насухо.
- Для стойких пятен — используйте пасту из соли и уксуса.
- В конце — вытрите холодильник насухо, проветрите и расставьте продукты обратно.
В результате — чистый холодильник без химии, с приятным запахом и без риска для здоровья. Уборка займёт меньше 10 минут.
Разрезанный лимон в холодильнике: лайфхак от экспертов
Полную уборку холодильника желательно проводить раз в 3–6 месяцев, но протирать полки и внутренние поверхности стоит чаще — это поможет избежать неприятных запахов и скопления грязи. Чтобы сохранить свежесть, многие используют разрезанный лимон, оставляя его внутри на полке. Однако если запах устойчивый, может потребоваться более мощное средство.
Ранее сообщалось о том, как правильно хранить любимый продукт в холодильнике. Сыр - капризный продукт из-за высокого содержания влаги.
Напомним, ранее Главред писал о том, почему лук не стоит хранить в холодильнике. Эксперт рассказала, как правильно хранить лук, чтобы он оставался свежим месяцами.
