Скрытая опасность из холодильника: какие продукты и когда нужно выкинуть

Вы узнаете:

Многие продукты портятся быстрее, чем мы думаем

Признаки порчи могут быть неочевидными

Эксперты предупреждают: несмотря на то, что солёные, сладкие или ферментированные продукты кажутся "вечными", они тоже портятся в холодильнике — и часто быстрее, чем мы думаем.

Многие уверены, что соль, сахар или уксус надежно консервируют еду, но это заблуждение, говорится в материале Martha Stewart.

Плесень, дрожжи и бактерии могут развиваться даже при низкой влажности, особенно после вскрытия упаковки.

Признаки порчи могут быть неочевидными: джем начинает пузыриться, майонез расслаивается, оливки меняют цвет, а квашеная капуста теряет хруст. Это указывает на активность вредных микробов.

Чтобы продлить срок хранения, храните открытые продукты в холодильнике, плотно закрывайте крышки, не допускайте попадания влаги и всегда используйте чистую ложку.

Ориентировочные сроки хранения продуктов после вскрытия упаковки:

майонез — до 2 месяцев;

огурцы и оливки — до 3;

квашеная капуста — до 6;

джем — до года.

Главное правило — доверяйте своим органам чувств. Если продукт выглядит, пахнет или ощущается подозрительно — лучше не рисковать и отправить его в мусорку.

