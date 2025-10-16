Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Скрытая опасность из холодильника: какие продукты и когда нужно выкинуть

Алексей Тесля
16 октября 2025, 20:51
60
Многие уверены, что соль, сахар или уксус надежно консервируют еду, но это заблуждение.
Холодильник, консерва, консервация
Что не стоит хранить в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Многие продукты портятся быстрее, чем мы думаем
  • Признаки порчи могут быть неочевидными

Эксперты предупреждают: несмотря на то, что солёные, сладкие или ферментированные продукты кажутся "вечными", они тоже портятся в холодильнике — и часто быстрее, чем мы думаем.

Многие уверены, что соль, сахар или уксус надежно консервируют еду, но это заблуждение, говорится в материале Martha Stewart.

видео дня

Плесень, дрожжи и бактерии могут развиваться даже при низкой влажности, особенно после вскрытия упаковки.

Признаки порчи могут быть неочевидными: джем начинает пузыриться, майонез расслаивается, оливки меняют цвет, а квашеная капуста теряет хруст. Это указывает на активность вредных микробов.

Чтобы продлить срок хранения, храните открытые продукты в холодильнике, плотно закрывайте крышки, не допускайте попадания влаги и всегда используйте чистую ложку.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
/ Главред

Ориентировочные сроки хранения продуктов после вскрытия упаковки:

  • майонез — до 2 месяцев;
  • огурцы и оливки — до 3;
  • квашеная капуста — до 6;
  • джем — до года.

Главное правило — доверяйте своим органам чувств. Если продукт выглядит, пахнет или ощущается подозрительно — лучше не рисковать и отправить его в мусорку.

Зачем в холодильник кладут половинку лимона: советы экспертов

Многие кладут разрезанный лимон на полку в холодильнике как простое и безопасное средство для устранения легких запахов и поддержания свежести. Он действительно помогает создать ощущение чистоты. Однако при более сильных, въевшихся запахах его действия может оказаться недостаточно. В таких случаях стоит воспользоваться более эффективным способом, который не только убирает неприятные ароматы, но и очищает поверхности от жирных пятен, оставляя после себя приятный цитрусовый аромат.

Смотрите видео - что нельзя хранить в холодильнике:

Опубликован перечень продуктов, которым холод приносит больше вреда, чем пользы. В списке — как давно известные "жертвы холода", например бананы, так и более неожиданные позиции, такие как базилик, который, несмотря на это, часто хранится в холодильниках супермаркетов.

Пришло время разобраться, какие продукты действительно не стоит держать в холоде — и освободить для них место вне холодильника.

Ранее сообщалось о том, как правильно хранить любимый продукт в холодильнике. Сыр - капризный продукт из-за высокого содержания влаги.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему лук не стоит хранить в холодильнике. Эксперт рассказала, как правильно хранить лук, чтобы он оставался свежим месяцами.

Больше новостей:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

холодильник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильный мороз и снег: синоптики назвали дату внезапного похолодания

Сильный мороз и снег: синоптики назвали дату внезапного похолодания

22:16Синоптик
Трамп провел переговоры с Путиным - о чем договорились и что говорили об Украине

Трамп провел переговоры с Путиным - о чем договорились и что говорили об Украине

20:21Мир
Украину накрыла новая волна отключений света: появились графики на 17 октября

Украину накрыла новая волна отключений света: появились графики на 17 октября

19:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

Гороскоп на завтра 17 октября: Овнам - невероятная прибыль, Стрельцам - проблемы

Гороскоп на завтра 17 октября: Овнам - невероятная прибыль, Стрельцам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 17 октября: Быкам - ссоры, Собакам - месть

Китайский гороскоп на завтра 17 октября: Быкам - ссоры, Собакам - месть

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:32

Как погладить вещи без утюга: рабочие лайфхаки

22:21

Россия переходит на новый формат мобилизации - что изменилосьВидео

22:16

Сильный мороз и снег: синоптики назвали дату внезапного похолодания

22:13

Может остаться без руки: путинистка Успенская нарушила режим после операции

22:12

Зимние или всесезонные шины: эксперты раскрыли, как они ведут себя на дороге

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал датыВ Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты
21:47

Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

21:45

Футболист сборной Украины лайкал российский контент - детали громкого скандала

21:34

"Ты или тупая": известная ведущая набросилась на Настю КаменскихВидео

21:31

Тайна Арарата: что на самом деле строил Ной на горе

Реклама
21:19

"Зимний депозит" для почвы: топ-3 сидерата, которые выполняют "работу под землей"Видео

20:56

Жена Виталия Козловского рассказала о проблемах с сыном: "Сна нет третью ночь"

20:51

Скрытая опасность из холодильника: какие продукты и когда нужно выкинутьВидео

20:41

Лысая Гора, Поле Теней, Чертов Лес: что скрывают самые жуткие места Украины

20:33

Полный разгром: бойцы "Азова" рассказали, как "филигранно" остановили наступление врагаВидео

20:27

Как по-украински сказать "достопримечательность" - правильный ответ знают единицыВидео

20:21

Трамп провел переговоры с Путиным - о чем договорились и что говорили об Украине

19:59

10-летнюю победительницу Нацотбора на Детское Евровидение-2025 захейтили в СетиВидео

19:49

Умный ход за минуту: секрет безопасности телефона, о котором мало кто знаетВидео

19:28

Украину накрыла новая волна отключений света: появились графики на 17 октября

19:23

В Раде заинтриговали заявлением об ударах по Крымскому мосту - чего ждать

Реклама
19:10

"Томагавки" для Украины: изменит ли новое оружие от Трампа ход войны?мнение

18:36

Луна влияет на сон сильнее, чем казалось - ученые выступили с предупреждением

18:31

Ушлый сантехник подсказал гениальный трюк: как платить меньше за отоплениеВидео

18:15

Трамп начал телефонный разговор с Путиным: первые подробности

18:14

Украинская певица рассказала, как ее парализовало

18:04

Лучшее кино с привкусом осени: 10 фильмов с особым настроениемВидео

17:53

Путин "даст заднюю" и уже поставил дедлайн: когда закончится война в Украине

17:31

Украина может пойти в реальное наступление, но все зависит от оружия США – Politico

17:29

"Я убью вас всех": русскоязычный мужчина напал на украинскую семью в ШвейцарииВидео

17:10

Сороконожки в квартире – угроза или помощники: правда, которую знают единицыВидео

16:37

В ряде областей второй раз за сутки ввели аварийные отключения света - детали

16:35

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

16:31

"Уже слышать не могу": Андрей Данилко резко высказался про украинских артистов

16:14

В России анонсировали новое перемирие на фронте - когда оно начнется и для чего

16:00

Когда цвет отражает характер: идеальные оттенки помады на осень-2025 по знаку зодиака

15:58

Мокрый снег накроет даже Киев: когда резко похолодает до +4 градусов

15:51

Дверцы духовки заблестят идеальной чистотой: удивительно простой способ очисткиВидео

15:40

Когда закончится война в Украине - Буданов обратился к украинцам с предупреждениемВидео

15:37

Неожиданное тепло: когда наступает "бабье лето" и почему имеет такое название

15:21

РФ ударила ракетами по территории учебного подразделения ВСУ - есть погибшие

Реклама
14:58

Для них деньги - не проблема: рожденные в эти дни могут стать миллионерами

14:56

Одежда высохнет за считанные часы даже без отопления: феноменально простой трюкВидео

14:36

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

14:33

"И никто не знал": Леся Никитюк показала фото тайной беременности

14:13

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

13:59

Анна, Евпраксия, София: королевы-украинки, которые навсегда оставили след в Европе

13:57

Хозяйка оставила маме кота и не узнала его через месяц: что произошло с питомцем

13:55

"Украинский колибри": в Украине обнаружили уникальное насекомое

13:36

Стоит проверить себя и близких: признаки энергетического вампира и способы защиты

13:31

К зиме украинцам выплатят по 6 500 гривен: как получить помощь

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотап
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять