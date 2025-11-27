Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

Руслан Иваненко
27 ноября 2025, 00:52
945
Дипломаты оценивают изменения в мирном плане Трампа и ожидают дальнейших шагов от России.
переговоры, Путин
Москва отвергает европейские предложения / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Трамп предложил мирный план для Украины, благоприятный для России
  • Путин продолжает войну, несмотря на потери и экономические проблемы
  • Европейские предложения Москва назвала непродуктивными

Украинские и европейские дипломаты выразили облегчение после попыток смягчить внезапный "мирный план" президента США Дональда Трампа, который сначала считали слишком благоприятным для Кремля. Об этом сообщает The New York Times.

Ключевой фактор

Однако ключевым остается фактор, от которого зависит успех плана - готовность президента России Владимира Путина идти на компромиссы. По данным аналитиков, Путин готов продолжать войну, несмотря на большие потери и экономические проблемы в стране, чтобы заставить Украину согласиться на условия, которые фактически подчинят ее России.

видео дня

"Суть его войны - ослабить Украину", - отмечает старший научный сотрудник Центра Карнеги "Россия-Евразия" Татьяна Становая.

Ситуация на фронте и дипломатические ограничения

Аналитики отмечают, что ситуация на фронте дает Путину мало причин для уступок: Украина теряет территории, исчерпываются ресурсы, а терпение США может закончиться. В Москве отвергли европейские встречные предложения, назвав их "непродуктивными", и намекнули, что любой план, который отходит от договоренностей на саммите в Аляске, будет обречен на провал.

Несмотря на это, американский план предусматривал значительно меньшие ограничения для Украины по сравнению с предложениями Москвы 2022 года и даже включал пункт об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины.

Цели Путина и оценка аналитиков

"Путин все еще хочет получить все. Но главное, чего он хочет, чтобы Украина находилась в его орбите. А если он не может получить Украину, то никто не должен ее получить", - объясняет Макс Бергман, директор программы по Европе, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований.

По его словам, предыдущие дипломатические инициативы этого года уже неоднократно заканчивались безрезультатно.

"В некотором смысле это как карусель, каждая инициатива вызывает бурную активность, создает ощущение движения, но в конце концов все останавливается, и вы выходите там же, где и были, - война просто продолжается", - подытожил Бергман.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Позиция России по обсуждению плана

Как писал Главред, по словам Сергея Рябкова, заместителя министра иностранных дел России, Москва не намерена открыто обсуждать возможные варианты американского мирного плана в отношении Украины. Он отмечает, что российская сторона в целом положительно оценивает инициативы США, направленные на поиск путей урегулирования конфликта. В то же время Рябков подчеркивает, что не стоит ожидать от России реальных уступок в этом вопросе, что свидетельствует о прагматичном, но осторожном подходе Москвы к дипломатическим предложениям.

Мирный план Трампа - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп отметил, что главной уступкой россиян в рамках мирного плана для окончания войны будет фактическое прекращение военных действий со стороны РФ.

Кроме того, Украина не признает российскую оккупацию никаких территорий и не согласится на изменения в Конституцию в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Александр Бевз в интервью Радио Свобода.

Напомним, что в Женеве состоялись переговоры делегаций Украины, США и ведущих европейских стран, где согласовали новый 19-пунктный план по прекращению войны. Впрочем, самые чувствительные политические вопросы Соединенные Штаты и Украина будут решать уже на уровне прямых встреч президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как указывает The Telegraph, по неподтвержденным данным, такая встреча может состояться на этой неделе в Вашингтоне.

Читайте также:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военная агрессия РФ мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

02:06Украина
Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

00:52Мир
Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известно

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известно

22:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарования

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарования

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

Последние новости

02:40

Учёные потрясли мир сенсацией: темную материю удалось зафиксировать впервые

02:06

Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

01:30

Криштиану Роналду выбрал для свадьбы символическое место

00:52

Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

26 ноября, среда
23:59

Российский телеведущий принял решение умирать от рака

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалкахТрампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках
23:55

Какое авто дает больше шансов сдать экзамен с первого раза: МВД дало подсказку

23:35

Страховой стаж под угрозой: названо главное условие для трудовых книжек

23:28

Батареи станут горячее мгновенно: инженер поделился простым секретом

23:13

Победительница "Холостяка" сделала неожиданное признание о новом бойфренде

Реклама
22:52

Динамо сыграет против Омонии без ключевых игроков - кто не поможет команде

22:40

"У нее проблемы": мама предательницы Наташи Королевой рассказала правду о дочери

22:37

"Не будет шанса на выживание": названа главная опасность "мирного плана" США

22:15

Просто разместите над батареей: лайфхак, как сделать комнату теплее за минуты

22:14

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известноВидео

22:05

Когда водитель может смело ехать на желтый сигнал светофора - законный случай

21:59

Как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминанийВидео

21:33

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

21:31

В РФ скончался популярный советский актер и режиссер

21:06

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

21:05

Враг лупит фактически каждые три дня: энергосистема крупного города под угрозой

Реклама
21:01

Силы ВСУ могут разместить в одной из стран НАТО: неожиданный прогноз

21:00

Могут ли женатые быть свидетелями на свадьбе - священник расставил точки над "і"Видео

20:57

"Я сдохла": Седокова устроила показательную истерику на камеру

20:43

От мороза до +20: какой будет погода в ближайшее время

20:19

Раскрыт секрет экономии на отоплении: все дело в простой хитрости с радиаторомВидео

20:13

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

19:59

Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать с орехом до наступления морозовВидео

19:48

"Я не сомневаюсь": раскрыто, кто "слил" переговоры Виткоффа с помощником Путина

19:21

Партия "ЕС" выступила против ЕС: у Порошенко Евросоюз назвали угрозой государственному суверенитету Украины

19:19

Не на Крещение: как и когда на самом деле Леся Украинка заболела туберкулезомВидео

19:11

Мир "в обмен" на территории: Украина определила "красные линии" для переговоров

19:10

"Пленки Ушакова": кто слил разговормнение

18:57

"Мой муж с другой женщиной": Денисенко сделала откровение о браке с Фединчиком

18:57

До 10 часов без электричества: новый график отключения света на 27 ноября

18:46

Регион в опасности, РФ стягивает силы на Днепропетровское направление - военный

18:43

"Не сталкивались с таким с 2022 года": офицер раскрыл детали боев за Покровск

18:27

Переговоры Зеленского с Трампом: в ОП назвали главные "чувствительные вопросы"

18:25

"Трампу фиолетово на Украину": дипломат назвал истинную причину появления "плана мира"

18:01

Гороскоп на Рождество 2025: что ждет знаков зодиака в праздничный день

17:41

Самое надежное авто на вторичном рынке: механик назвал "вечную" модель

Реклама
17:23

"Не может быть речи": в РФ нагло ответили на вопрос об уступках на переговорах

17:06

"Путинские марионетки": звезда "Сватов" жестко прошлась по коллегам-путинистам

17:00

"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствияФотоВидео

16:44

Как избежать скольжения обуви на льду: простой лайфхак с подручными средствами

16:30

Доллар резко подешевел, а евро замерло: появился новый курс валют на 27 ноября

16:29

РФ запустит крылатые ракеты, скоро будет новый массированный обстрел - мониторы

16:27

"До весны не дотянем": появился мрачный прогноз насчет завершения войны

16:18

Часный детектив назвал самых больших изменщиков: в ТОПе 5 профессий

16:17

Как быстро почистить забитую раковину без агрессивной химии - лучший метод

16:08

Маколей Калкин хочет вернуться в "Один дома": актер раскрыл сценарий продолженияВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять