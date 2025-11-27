Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

Дипломаты оценивают изменения в мирном плане Трампа и ожидают дальнейших шагов от России.

Москва отвергает европейские предложения / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Трамп предложил мирный план для Украины, благоприятный для России

Путин продолжает войну, несмотря на потери и экономические проблемы

Европейские предложения Москва назвала непродуктивными

Украинские и европейские дипломаты выразили облегчение после попыток смягчить внезапный "мирный план" президента США Дональда Трампа, который сначала считали слишком благоприятным для Кремля. Об этом сообщает The New York Times.

Однако ключевым остается фактор, от которого зависит успех плана - готовность президента России Владимира Путина идти на компромиссы. По данным аналитиков, Путин готов продолжать войну, несмотря на большие потери и экономические проблемы в стране, чтобы заставить Украину согласиться на условия, которые фактически подчинят ее России.

"Суть его войны - ослабить Украину", - отмечает старший научный сотрудник Центра Карнеги "Россия-Евразия" Татьяна Становая.

Ситуация на фронте и дипломатические ограничения

Аналитики отмечают, что ситуация на фронте дает Путину мало причин для уступок: Украина теряет территории, исчерпываются ресурсы, а терпение США может закончиться. В Москве отвергли европейские встречные предложения, назвав их "непродуктивными", и намекнули, что любой план, который отходит от договоренностей на саммите в Аляске, будет обречен на провал.

Несмотря на это, американский план предусматривал значительно меньшие ограничения для Украины по сравнению с предложениями Москвы 2022 года и даже включал пункт об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины.

Цели Путина и оценка аналитиков

"Путин все еще хочет получить все. Но главное, чего он хочет, чтобы Украина находилась в его орбите. А если он не может получить Украину, то никто не должен ее получить", - объясняет Макс Бергман, директор программы по Европе, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований.

По его словам, предыдущие дипломатические инициативы этого года уже неоднократно заканчивались безрезультатно.

"В некотором смысле это как карусель, каждая инициатива вызывает бурную активность, создает ощущение движения, но в конце концов все останавливается, и вы выходите там же, где и были, - война просто продолжается", - подытожил Бергман.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Позиция России по обсуждению плана

Как писал Главред, по словам Сергея Рябкова, заместителя министра иностранных дел России, Москва не намерена открыто обсуждать возможные варианты американского мирного плана в отношении Украины. Он отмечает, что российская сторона в целом положительно оценивает инициативы США, направленные на поиск путей урегулирования конфликта. В то же время Рябков подчеркивает, что не стоит ожидать от России реальных уступок в этом вопросе, что свидетельствует о прагматичном, но осторожном подходе Москвы к дипломатическим предложениям.

Как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп отметил, что главной уступкой россиян в рамках мирного плана для окончания войны будет фактическое прекращение военных действий со стороны РФ.

Кроме того, Украина не признает российскую оккупацию никаких территорий и не согласится на изменения в Конституцию в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Александр Бевз в интервью Радио Свобода.

Напомним, что в Женеве состоялись переговоры делегаций Украины, США и ведущих европейских стран, где согласовали новый 19-пунктный план по прекращению войны. Впрочем, самые чувствительные политические вопросы Соединенные Штаты и Украина будут решать уже на уровне прямых встреч президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как указывает The Telegraph, по неподтвержденным данным, такая встреча может состояться на этой неделе в Вашингтоне.

